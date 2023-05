“¿Por qué no me superas?”, Aida Victoria Merlano deja en evidencia a WestCol en pleno streaming

La historia entre Aida Victoria Merlano y WestCol parece que no tuviera final, pues mientras ellos salen a la luz pública diciendo que ya terminaron cualquier tipo de relación amorosa que hayan tenido, los dos influencers aún mantienen un contacto directo que les permite no solo mandarse mensajes diarios, sino incluso llamarse en los momentos menos pertinentes del caso.

Esto sucedió en uno de los últimos streamings que estaba realizando el paisa, donde estaban tocando varios temas, entre ellos el pasado escándalo en el que el streamer estuvo involucrado por sus comentarios homofóbicos, y de un momento a otro el antioqueño recibe una llamada de la barranquillera, todo sin previo aviso, dejando al joven sin más remedio que contestarle a la empresaria.

Hace unos días conformaron su relación y ha generado polémica. - Foto: Instagram: @westcol

El saludo fue tan directo como sorprendente una vez WestCol desbloqueó su teléfono móvil y recibió la señal de Aida Victoria: “¿Por qué no me superas?”, fue la frase de la barranquillera en el inicio de la comunicación, lo que desató un ambiente de tensión en el estudio del paisa y dio pie a que él ostentara de un arsenal de relaciones con mujeres que ha tenido luego de su ruptura con la influencer.

“Di la verdad. Estaba viendo ahorita que estabas en streaming y yo decía: ‘pero este hombre no se olvida de mí’, o sea, soy imborrable para ti… Precisamente por eso, ¿todas esas vaginas y todavía no me has superado?”, le expresa la barranquillera al paisa mientras él intenta mantener su cordura y capotea los dardos venenosos que ella le suele tirar, como lo hacía desde que se conocieron a finales del año 2022.

WestCol intentó salir a flote afirmando que la única razón por la cual él menciona su nombre en sus transmisiones es porque recuerda los buenos recuerdos de la relación, además de viajar en el tiempo y contar anécdotas que sucedieron en los tres meses que estuvieron juntos. Además, también atinó a decir que lo único bueno que le quedó de su noviazgo con Aida es la “tiraera” que ahora se pueden hacer, enviándose dardos venenosos cada vez que pueden.

Foto: Instagram @westcol. - Foto: Foto: Instagram @westcol.

“Claro que no. Todos tus seguidores saben que tú no me superas… Tú hablas de mí, te sientes como que tú me extrañas”, dice la empresaria hundiendo más el dedo en la llaga, lo que desata la ira del paisa y lo impulsa a usar el último escándalo de Merlano en su defensa: “¿Acaso Andy Rivera te acaba de bloquear y estás hablándome por eso?”.

Al escuchar semejante dardo venenoso, Aida Victoria no se quedó atrás y también usó la misma táctica para arremeter contra su ex, mencionando a dos de las mujeres a las que se relacionaron sentimentalmente con el paisa en los últimos meses. “No, ¿Acaso Valka y La Miss te bloquearon?, porque todo el tiempo estás hablando de mí”, preguntó Aida de forma irónica.

WestCol siguió el juego y sacó su carta más poderosa para seguir enfatizando en todo el revuelo mediático que tuvo la barranquillera con su participación en la última canción de Rivera, con la que generaron todo un huracán de interpretaciones que llevaban siempre a la misma conclusión: que eran la nueva pareja de la farándula colombiana. “¿Acaso te pintaron pajaritos en el aire y te los creíste?”, dijo el paisa para cerrar con broche de oro.

La pareja protagonizó el videoclip de Dudas de mí. - Foto: Fotograma, 1:22, Dudas de mí - YouTube Andy Rivera

Entre risas nerviosas, ambos terminaron el juego mencionando asuntos en forma de clave que al parecer no se pueden decir de forma literal, pues involucra a otras personalidades de las redes sociales y compromete su intimidad. Además, el paisa aprovechó para enviar un mensaje a sus seguidores y recomendarles que se tomen la vida con más humor y menos rabia.