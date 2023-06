“Mucho gusto, su peor error”: Aida Victoria soltó agudo comentario tras reencontrarse con Yeferson Cossio y conocer a su novia

Aida Victoria Merlano quedó como blanco de distintas noticias en los medios nacionales y las plataformas digitales, debido a diversos temas de su vida personal que salieron a la luz.

Uno de los puntos que más se comentó en redes sociales estaba relacionado con sus vínculos afectivos e íntimos, entre los cuales destacaba el pequeño romance con Yeferson Cossio.

Aida Victoria Merlano relató su experiencia a través de un 'en vivo'. - Foto: Foto tomada de Instagram @aidavictoriam

Aunque ambos creadores de contenido dieron sus versiones y hablaron de este ‘cuento’ que sostuvieron en el pasado, se creó una fuerte polémica alrededor de ellos y las decisiones que tomaron en aquel entonces.

El paisa concedió entrevistas en las que llegó a mencionar que se arrepentía de esta aventura que vivió con la barranquillera.

En medio de todo lo que se reveló, Yeferson Cossio y Aida Victoria cortaron todo tipo de comunicación, siguiendo sus caminos y abriéndose paso por aparte. La influencer siguió sus proyectos y el antioqueño se concentró en vivir nuevas experiencias y cambios en la realidad que llevaba.

Aida Victoria Merlano y Yeferson Cossio se reencontraron. - Foto: Instagram: Yeferson Cossio/Aida Victoria Merlano

Sin embargo, recientemente, los dos famosos de redes sociales volvieron a protagonizar un inesperado e incómodo contenido por un reencuentro que tuvieron. Merlano y Cossio se toparon cara a cara en una situación sorpresiva, la cual los relacionaba con un amigo en común.

De acuerdo con lo que se detalló en las plataformas digitales, específicamente en TikTok, los dos creadores de contenido llegaron a la casa de uno de sus allegados, donde coincidieron por causalidad. Este suceso los tomó por sorpresa y dejó en evidencia sus reacciones tras la polémica que atravesaron tiempo atrás.

Según se observó en el clip, Yeferson Cossio y su novia, Carolina Gómez, estaban junto a Danibet, cuando sonó la puerta y llegó Aida Victoria. La joven entró al lugar luciendo un atuendo blanco y sensual, sin dejar de lado una particular reacción al percatarse de la presencia de su colega.

Yeferson Cossio y su novia, Carolina Gómez. - Foto: Imagen tomada de Instagram @yefersoncossio

Aunque todo hacía parte de una supuesta broma del influencer español, las cámaras captaron el momento exacto en que Merlano y Cossio se toparon y plasmaron sus expresiones al reencontrarse.

La barranquillera indagó de qué se trataba todo, sin dudar en acercarse a saludar. “¿Qué es esto?”, preguntó, mientras veía a Carolina Gómez y al paisa frente a ella.

Yeferson Cossio y su novia Carolina Gómez. - Foto: Instagram: @carolinagomezec

El empresario antioqueño cambió el semblante y no ocultó su incomodidad, mientras que su pareja sonreía de forma nerviosa. La influencer se acercó a ambos y decidió abrazar a Gómez, demostrando que no existe ningún tipo de problema entre ambas.

“Me tiemblan las piernas más que a ti”, dijo Aida Victoria, señalando sus extremidades y riendo de manera tímida e inesperada.

Aida Victoria saludó a la novia de Yeferson Cossio y soltó un agudo comentario. - Foto: Instagram @aidavictoriam

Sin embargo, el instante que se robó las miradas de los curiosos fue cuando Merlano soltó a la compañera sentimental de Cossio y se presentó con ella, refiriéndose a que era el “peor error de la vida del creador de contenido”.

Las dos rieron y se tomaron de la mano, intentando derrumbar el ambiente tenso que había. “Mucho gusto, el peor error de su vida”, dijo la barranquillera, mientras miraba y señalaba a Yeferson.

No obstante, ambos tuvieron la disposición y se acercaron, dándose un sentido abrazo frente a las cámaras. El paisa intentó no dar la cara a su conocida, agachándose y soltando una risa muy particular por el momento que estaban atravesando.

“Mira mi pierna derecha temblando”, afirmó la también abogada.

En un segundo video se apreció la reacción y opinión de Aida Victoria, quien apuntó que esperaba una sorpresa o un regalo de su amigo, en lugar de aquel reencuentro.

Ambos terminaron recordando cuándo fue la última vez que se vieron, lanzando comentarios sobre sus partes íntimas y las situaciones que lidiaron.