Anuel AA y su obsesión con Karol G: ¿cómo lidiar con un ex tóxico?

Responder mensajes del ex solo si es necesario: si ese ex tóxico escribe, solo se debe responder los mensajes que sean necesarios y urgentes, y más cuando hay hijos de por medio. En los demás casos es mejor no atender y mucho menos si es para cuestionar alguna de las acciones de la persona que lo dejó o tratar de manipularla porque es feliz con alguien más.

No dar explicaciones: no caiga en el error de justificar con quién está o qué actividades hace solo por responder a los caprichos de su ex. Si ya cada uno emprendió su camino, lo mejor es tomar distancia y evitar situaciones en las que su ex pueda querer indagar sobre su situación actual.