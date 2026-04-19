Karol G en Coachella 2026: así puede ver EN VIVO el segundo show de la artista paisa en el cierre del evento

Tras sorprender al público con su primer show en Coachella, Karol G ha elevado aún más las expectativas con lo que será su regreso al escenario en el segundo fin de semana del festival como protagonista del cierre.

La presentación de la artista en el escenario principal arrancaría sobre las 11:55 p. m., hora Colombia de este domingo 19 de abril, marcando el final de uno de los eventos musicales más influyentes del mundo.

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Durante su show, se espera que vuelva a ofrecer un espectáculo de alto nivel que reafirme su impacto en la escena musical internacional, luego de que en su primera presentación, La Bichota sorprendiera con un espectáculo de casi dos horas.

En este tiempo, Karol G ofreció un espectáculo de gran formato en el que interpretó cerca de 30 canciones, conectando con el público a través de una puesta en escena cuidadosamente construida.

El show estuvo acompañado de visuales imponentes, la participación de invitados especiales y varios cambios de estética que dieron cuenta de su preparación, disciplina y profesionalismo, todo bajo una narrativa potente centrada en la identidad latina.

Karol G en Coachella Foto: AFP

Debido a esto, la participación de Karol G en Coachella adquiere un significado simbólico, al representar el avance de los artistas latinos en escenarios históricamente dominados por la industria anglosajona.

De igual manera, refuerza el papel cada vez más protagónico de las mujeres dentro del género urbano y marca un hito al convertirse, tras 27 años, en la primera mujer latina en encargarse del cierre del festival.

Para este show, la artista paisa ha dejado ver a través de sus redes sociales que su preparación comenzó desde 2025, con varios meses de ensayos intensivos y un trabajo de producción cuidadosamente diseñado en cada detalle.

Por eso, si su primera presentación de hace ocho días logró sorprender y captar la atención del público, lo que está previsto para esta noche promete superar esas expectativas y ofrecer un show aún más memorable.

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Al igual que en años pasados, Coachella 2026 cuenta con transmisión oficial que permite seguir EN VIVO cada espectáculo, incluido el de Karol G, el cual se podrá seguir desde el canal de YouTube del Festival.

Hasta ahora, artistas como Sabrina Carpenter y Justin Bieber han sorprendido con invitados de alto nivel como Madonna y Billie Elish, por lo que se especula que la paisa también podría estar compartiendo en escenario con una o varias estrellas de la música o brindar un show que trae algo especial.