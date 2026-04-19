“Te amo, pero amo más a Dios”: Jhorman Toloza tras tomar radical decisión sobre su relación con Alexa Torrex

Como una vía para desahogarse, así ha venido utilizando sus redes sociales Jhorman Toloza en las últimas semanas, en medio del revuelo que generó el beso entre Alexa Torrex, quien era su pareja, y Tebi Bernal en ‘La casa de los famosos Colombia’.

De acuerdo con lo que contó el joven en sus historias de Instagram, la actitud de Alexa dentro del reality ha tenido un impacto muy fuerte en su vida, empezando por la ola de burlas y mensajes ofensivos que ha recibido por parte de numerosos usuarios.

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En sus publicaciones, Jhorman expuso el comentario de un hombre que lo llamó “cachón” y reiteró que no es bonito “ver a la mujer de uno con otro tipo”. Además, señaló que han sido acciones de irrespeto a una relación de 3 años y un compromiso de matrimonio.

“Ella me irrespetó desde el momento #1. Yo me mantuve al margen”, agregó el joven, que finalmente confirmó el fin de su relación luego de que Alexa Torrex, según reveló, desde el confesionario le pidió al jefe del reality que hablara con su familia para que le pidieran todo lo que tenía de ella.

Pese a que Alexa ya habría dado por terminado su noviazgo, Jhorman señaló que quiso “salvar su juego porque era su sueño, como último acto de amor hacia ella”. Sin embargo, ante su solicitud, decidió respetar su decisión, no sin antes confesar lo difícil que ha sido para él este proceso.

Según Jhorman, ya entregó todas las cuentas de Alexa a su familia para finalizar oficialmente su vínculo y, adicionalmente, para liberarse un poco de sus sentimientos, compartió dos videos en los que hace referencia a Dios como la clave para cerrar este ciclo de su vida desde el agradecimiento.

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En sus palabras, el joven le agradece a Alexa por lo vivido y aprendido juntos durante tres años de relación, pero también por enseñarle el verdadero amor que merece. “Si no fuera por todo lo que he llorado estos últimos meses yo no hubiera conocido a Dios... Te amo, pero lo amo más a él y eso fue gracias a ti”.

Finalmente, aclaró que esto no significa que su religión ha cambiado, sino que más bien, considera que tras lo ocurrido ha alcanzado una mayor sabiduría y una conciencia más profunda sobre lo que sucede a su alrededor. “Ya es momento de soltar... No me pidas que te perdone, ya lo hice”, concluyó.