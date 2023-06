Karol G dejó poco a la imaginación y fans aseguraron que por eso Anuel está obsesionado con ella

No hay duda del gran éxito que ha tenido a lo largo de los años Carolina Giraldo Navarro, mejor conocida por su nombre artístico Karol G, quien con sus canciones ha puesto a corear a más de uno a nivel mundial.

Karol G empezó su carrera siendo corista de Reykon. (Photo by Scott Dudelson/Getty Images) - Foto: Getty Images

Nacida y criada en Medellín, desde muy joven demostró su gusto por la música urbana, siendo el género de reguetón el que escogió para llevar su vida como cantante.

Su carrera la inició desde muy pequeña, siendo a la adolescencia cuando empezó a demostrar su talento para el canto, siendo el año en el que se lanzó al estrellato, al lanzar una canción junto con el cantante Reykon, tema con el que su nombre se empezó a escuchar en diferentes partes del mundo.

Desde entonces, Karol ha descrestado a millones de personas alrededor del mundo, quienes no han podido dejar de corear canciones como Tusa, Provenza, El Maquinón y el éxito que hizo con Shakira, TQG.

Shakira y Karol G lanzaron 'TQG' - Foto: Foto: Universal Music

Es por eso que se ha visto como la cantante paisa ha llegado a pisar los más grandes escenarios a nivel mundial, así como también ha recibido un gran número de galardones que corroboran lo exitosas que son sus canciones.

Evidencia del éxito que ha tenido, es el gran número de seguidores con los que cuenta hoy en día; tal y como se puede ver en sus redes sociales, donde suele cautivar a sus más de 63 millones de seguidores con algunas publicaciones donde presume su cuerpazo.

Así lo dejó en evidencia por estos días, luego de que publicara una serie de fotos, en la que posó ante la cámara con la camiseta mojada y hasta mostró su florecita.

Para el carrusel de fotos, Karol lució una pequeña blusa blanca y tangas, poniendo así a sudar a más de uno con su cuerpazo.

“Para ti esta florecita”, fue el mensaje con el que acompañó la publicación.

Por las candentes fotos, Karol puso a sudar a más de uno, quienes además le dejaron toda clase de comentarios, entre los que le mencionaron que por las fotos, “entiendo la obsesión de Anuel”.

Además escribieron: “Bebesita perdónalo”; “Karol ya posa con Feid! 😣 Que Anuel me tiene harta”; “Y a un con el tatuaje de Anuel 🔥”; “Que hermosa @karolg entiendo a @anuel 😎😍😍😍😍😍 aprende @yailinlamasviralreal jaja quiere ser como Carolina pero nunca podrá ni como artista porque no canta ni en humildad ni en cuerpo ni en belleza”; “Bebesita @karolg tu bebesito @anuel te esta buscando #BRRRRRR”; “Te pienso todo’ los día’Uno no cambia un Mercede’ por un Kia 💚”.

Esta no es la primera vez que la artista pone a suspirar a sus seguidores, en varias ocasiones ha realizado publicaciones con las que sube la temperatura al presumir su figura y deja mucho qué pensar.

Como la vez que para asistir al desfile de Loewe, que se llevó a cabo en el patio interior del Castillo de Vincennes, la reguetonera vistió un vestido de la misma marca con tonos grises y azules, de ligera transparencia y ceñido al cuerpo, con el que dejó ver parte de su cuerpazo y el accesorio que tiene en sus senos, dejando así a más de uno boquiabierto.

De hecho, más de un fanático le hizo zoom a la imagen intentando ver en detalle el objeto.

O cuando estalló la cabeza de muchos de sus admiradores, al publicar en su perfil una postal totalmente desnuda, encima de una cama king, tapando parte de su cuerpo con las cobijas.

Incluso, en una de sus más recientes publicaciones, con la que por lucir un bikini rojo, le dañó el pensamiento a más de uno.