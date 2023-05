El mensaje que Karol G le habría enviado a Anuel AA ante sus insistentes llamados de atención

Pasan los meses y pese a que Karol G y Anuel terminaron, hasta el día de hoy los siguen relacionando, no solo por las producciones musicales en las que trabajaron, sino porque el puertorriqueño se ha encargado en las últimas semanas de llamar la atención de la colombiana.

La pareja de artistas compartió por más de dos años. - Foto: Instagram Karol G

Como han asegurado varios rumores, ‘La Bichota’ tendría una relación sentimental con el también artista Ferxxo quien aunque no han reconocido lo que tienen en público si se les ha visto compartir tarima y la química es evidente.

Por lo anterior, Anuel se la ha pasado republicando críticas a quien sería la posible pareja de Karol, además de difundir fotos en las que en pancartas o hasta ropa interior se lee: “Fuck you Ferxxo”.

Anuel le envía pullas a Feid Ferxxo Karol G - Foto: instagram @anuel

No obstante, fue una de sus últimas publicaciones la que desató la furia de muchos internautas y en especial seguidores de la artista.

En el video que el hombre subió a sus redes sociales se puede ver acostado sobre una cama y a su lado se encuentra una camiseta con el cuerpo y la cara estampada de la intérprete de éxitos como ‘Tusa’.

Ya en varias ocasiones ha sucedido lo mismo y lo ha hecho públicamente, por lo que varias personas aseguran que simplemente lo hace para ganar más fama, por lo que no ha vuelto a sacar música.

Por ejemplo, cuando la paisa sacó su exitosa colaboración con Shakira, ‘TQG’ el hombre no se pudo contener y se pronunció al respecto por medio de indirectas en su cuenta de Instagram.

“Los hombres no lloran, los hombres facturan 🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤦🏻‍♂️😂🤣😭💴💶💷💸💰#MasRicaQueAyer #Rompecorazones 💔🔜”, fue el mensaje en tono de burla que el hombre dejó en su último post en el que además de dejarse ver feliz y con sus joyas se burló de la barranquillera y la compositora.

Ante todo esto que ha sucedido, es evidente que el cantante puertorriqueño ha hecho todo lo posible por llamar la atención de Karol G pero ella ha hecho oídos sordos y no se había pronunciado. Sin embargo la paisa apareció en el ‘Tiny Desk Concert’, del canal de YouTube NPR Music y muchos internautas no dudaron en relacionar un detalle del momento.

Se trató de la interpretación que hizo ‘La Bichota’ de su canción llamada ‘Gucci los paños’ donde la letra se basa en lo que le dolió su relación pasada y que sería una indirecta para Anuel AA.

“¿Pa’ qué revivir lo que un día fue, si ya no te extraño?”, y “Te fuiste y ya yo te olvidé, eso es lo que hoy te mata, y así como te quise ayer, hoy ya no eres una persona grata”, son dos frases muy contundentes que envía la paisa en su canción y que muchos aseguran que la había escrito para su expareja.

Karol G en acapella GUCCI LOS PAÑOS en Tiny Desk Concert. 🍻🇲🇽 pic.twitter.com/cYci1Aoy6i — Karol G Stats (@KarolGWW) May 15, 2023

Además en esta canción la cantante colombiana le pediría a su ex que no la busque pues ella ya está mejor sin él y no está dispuesta a volver a sufrir.

Los seguidores de la paisa le han pedido a Anuel AA que la deje en paz y que sea maduro pues fue él quien en su momento la dejó herida. Para algunos todo se trataría de una estrategia comercial del puertorriqueño para intentar sacar provecho del buen momento por el que está pasando ‘La Bichota’ y para otros sí estaría arrepentido de perder a una mujer como ella.

“Está sepultado y necesita resurgir como sea… se nota su desesperación”; “Necesita dos segundos más de fama si no se muere”; “El propio dolido. Y no se da cuenta que así se hunde más”; “Pobrecito Anuel que se mejore”; “en términos de soportar no está soportando”, fueron algunos de los comentarios que recibió Anuel luego de intentar llamar la atención de su exnovia.