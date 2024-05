Exreina colombiana sufrió peligroso accidente en su casa; le quedaron secuelas: “Veo borroso”

Andrea Tovar sufrió accidente con aceite caliente

Según comentó en su perfil, Andrea Tovar no se percató de lo que podía pasar con este producto a alta temperatura, por lo que no vio venir la quemada que podía sufrir. El aceite hirviendo brincó en su cara y le cayó muy cerca del ojo.

La celebridad reaccionó rápidamente y se echó agua fría en la piel, intentando que el impacto en su rostro no fuera grave. “El aceite y la silicona me explotaron en la cara. Lo primero que yo hice, y sobre lo que hay un tema de discusión, fue echarme mucha agua fría y no sé si esté bien o mal, pero en mi caso estuvo bien porque así me lo dijo mi cirujano plástico”, mencionó, demostrando las soluciones a las que recurrió.