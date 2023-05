El artista ha dado mucho de qué hablar por hacer diferentes publicaciones respecto a su ex.

Anuel recibió fuertes críticas por foto junto a Karol G en la cama: “ni mi ex se atrevió a tanto”

En redes sociales los comentarios en contra de Anuel no se han hecho esperar. El reguetonero desde hace varios días se ha dedicado a mandarle ataques a Feid y fastidiar a Karol G, quien fue su pareja sentimental por más de dos años. Varios de sus seguidores le han pedido que vaya al psicólogo y deje en paz a La Bichota quien, al parecer, sostiene una relación con el intérprete de “Chorrito pa’ las ánimas’ y ya habría pasado la página de la relación que sostuvo con el puertorriqueño.

Karol G y Anuel terminaron y al poco tiempo el cantante ya estaba con Yailin, la más viral. Foto: Instagram @karolg - Foto: Instagram @karolg

El puertorriqueño compartió en las últimas horas un post en su perfil de Instagram que ha dado mucho de qué hablar. Y es que se nota que está haciendo hasta lo imposible para que Karol G le preste atención: “Gracias por la camisa. Paren de hacerme esto porque me pongo sentimental”, escribió el rapero en un carrusel de fotos, en una de las imágenes se le puede ver sosteniendo una camisa con la palabra Bichota.

Una de las cosas que más llamó la atención fue el video en el que aparece el cantante tirado en una cama y con una cobija brandeada con Strip Love Tour y una ilustración de la cantante paisa. Fue precisamente esta la que desató todo tipo de opiniones en la red social.

“Duerme con la camisa porque con ella solo Ferxxo”, “con razón Karol G te bloqueó”, “quítenle el teléfono o el internet, ya se está pasando”, “ni mi ex se atrevió a tanto”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación del cantante puertorriqueño que en los últimos días se ha convertido en el rey de la polémica en las redes sociales.

Y es que Anuel no ha soltado a Karol G ni a Feid en los últimos días. A la supuesta pareja se la tienen en rojo y por esta razón fue que la intérprete de TQG se aburrió y decidió eliminar las publicaciones que todavía tenía con el reguetonero en su cuenta de Instagram y, además, lo bloqueó. Cabe recordar que ella no lo había hecho porque en su momento dijo tener un cariño pero, al parecer, ya todo cambió. El que dio a conocer esto fue el mismo puertorriqueño cuando se dio cuenta que no podía acceder al perfil de La Bichota.

Hace unos días también hizo una publicación por la que no bajaron de dolido al cantante de música urbana. “Fu.. you Ferxxo”, escribió en su cuenta de Instagram y además compartió varias imágenes con prendas de vestir que venían con esta frase. Varios de los seguidores del cantante se pronunciaron sobre esto y le dijeron que ya era hora de dejar en paz a la supuesta pareja.

Anuel no ha parado de enviarle mensajes a Feid por su supuesto romance con Karol G - Foto: instagram @anuel

También se han preguntado por lo que estaría pensando en estos momentos Yailín, la más viral, exesposa de Anuel, por cuenta de estas publicaciones que ha hecho el intérprete de Más rica que ayer. Y es que la misma cantante de Solo tú y yo compartió hace pocos días una foto en la que escribió “mañana será bonito”, una clara alusión al más reciente álbum que publicó la artista paisa.

Otros usuarios en las redes sociales han cuestionado el hecho de que el puertorriqueño esté utilizando a Karol G y Feid como parte de su estrategia de marketing para sus canciones. Hay quienes aseguran que todo esto es un show y que en realidad tanto Anuel como Feid estarían preparando un nuevo tema juntos. Esto no está confirmado por nadie, solo se espera que en algún momento el puertorriqueño deje en paz a los artistas paisas.

Hasta el momento ni Feid y ni Karol G se han tomado el trabajo de responderle y todo parece indicar que seguirán ignorando las irreverencias de Anuel.