Cultura
Anuel AA en Colombia: éxito total en Bogotá y sorpresa especial para Medellín
El puertorriqueño promete shows inolvidables para sus seguidores colombianos.
Anuel AA volvió a emocionar a los miles de fanáticos que tiene en Colombia, pues confirmó su regreso al país y reveló que estarán en uno de los escenarios más importantes de la capital.
Con un espectáculo programado en el Movistar Arena, el intérprete de Amanece. China y Secreto, ha logrado que la expectativa por su visita crezca y se posicione entre los fanáticos del género urbano.
Por otro lado, su llegada a Medellín ha despertado rumores sobre posibles colaboraciones con artistas locales y la preparación de un proyecto especial.
Su conexión con el público colombiano es evidente y ha sido clave en la expansión de su carrera a nivel latinoamericano.
El próximo 24 de octubre, Anuel AA se subirá al escenario del Movistar Arena para brindar un show que promete ser uno de los eventos musicales con más preparación de su carrera.
Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Tu Boleta y, como suele ocurrir con sus presentaciones, se anticipa un lleno total.
Precios de las boletas del concierto de Anuel en Bogotá
Platea VIP
- Precio: $356.000 + $63.600 (servicio)
- Aforo: 3.200 personas
Tribuna Fan Sur
- Precio: $486.000 + $86.800 (servicio)
- Aforo: 155 personas
Tribuna Fan Norte
- Precio: $486.000 + $86.800 (servicio)
- Aforo: 70 personas
Piso 2 (202 - 205 y 215 - 218)
- Precio: $426.000 + $76.100 (servicio)
- Aforo: 2.008 personas
Piso 2 (206 - 214)
- Precio: $396.000 + $70.700 (servicio)
- Aforo: 1.640 personas
Piso 2 (201 y 219) – Vista Parcial
- Precio: $456.000 + $81.400 (servicio)
- Aforo: 353 personas
Piso 3 (305 - 315)
- Precio: $336.000 + $60.000 (servicio)
- Aforo: 2.464 personas
Piso 3 (303 - 304 y 316 - 317)
- Precio: $266.000 + $47.500 (servicio)
- Aforo: 1.392 personas
Piso 3 (302 y 318)
- Precio: $226.000 + $40.400 (servicio)
- Aforo: 602 personas
Piso 3 (301 y 319) – Vista Parcial
- Precio: $146.000 + $26.100 (servicio)
- Aforo: 450 personas
¿Cuándo es el concierto de Anuel AA en Medellín?
Un día después, el 25 de octubre, Medellín será el centro de una nueva cita musical. El Estadio Polideportivo Sur de Envigado recibirá al cantante con un espectáculo cargado de energía, efectos visuales y su característico estilo, que lo ha llevado a convertirse en uno de los nombres más reconocidos del trap latino.
La expectativa en Bogotá no deja de crecer y en Medellín ya se vive una verdadera cuenta regresiva para su show, el cual contaría con la presencia de invitados especiales que alegrarían la noche de los antioqueños.
Este acercamiento del artista con Colombia no solo consolida su popularidad en el país, sino que también representa una oportunidad estratégica para fortalecer la escena urbana local.