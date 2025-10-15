Anuel AA en Colombia: éxito total en Bogotá y sorpresa especial para Medellín

Anuel AA volvió a emocionar a los miles de fanáticos que tiene en Colombia, pues confirmó su regreso al país y reveló que estarán en uno de los escenarios más importantes de la capital.

Con un espectáculo programado en el Movistar Arena, el intérprete de Amanece. China y Secreto, ha logrado que la expectativa por su visita crezca y se posicione entre los fanáticos del género urbano.

Por otro lado, su llegada a Medellín ha despertado rumores sobre posibles colaboraciones con artistas locales y la preparación de un proyecto especial.

Su conexión con el público colombiano es evidente y ha sido clave en la expansión de su carrera a nivel latinoamericano.

El próximo 24 de octubre, Anuel AA se subirá al escenario del Movistar Arena para brindar un show que promete ser uno de los eventos musicales con más preparación de su carrera.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Tu Boleta y, como suele ocurrir con sus presentaciones, se anticipa un lleno total.

Precios de las boletas del concierto de Anuel en Bogotá

Platea VIP

Precio: $356.000 + $63.600 (servicio)

Aforo: 3.200 personas

Tribuna Fan Sur

Precio: $486.000 + $86.800 (servicio)

Aforo: 155 personas

Tribuna Fan Norte

Precio: $486.000 + $86.800 (servicio)

Aforo: 70 personas

Piso 2 (202 - 205 y 215 - 218)

Precio: $426.000 + $76.100 (servicio)

Aforo: 2.008 personas

Piso 2 (206 - 214)

Precio: $396.000 + $70.700 (servicio)

Aforo: 1.640 personas

Piso 2 (201 y 219) – Vista Parcial

Precio: $456.000 + $81.400 (servicio)

Aforo: 353 personas

Piso 3 (305 - 315)

Precio: $336.000 + $60.000 (servicio)

Aforo: 2.464 personas

Piso 3 (303 - 304 y 316 - 317)

Precio: $266.000 + $47.500 (servicio)

Aforo: 1.392 personas

Piso 3 (302 y 318)

Precio: $226.000 + $40.400 (servicio)

Aforo: 602 personas

Piso 3 (301 y 319) – Vista Parcial

Precio: $146.000 + $26.100 (servicio)

Aforo: 450 personas

¿Cuándo es el concierto de Anuel AA en Medellín?

Un día después, el 25 de octubre, Medellín será el centro de una nueva cita musical. El Estadio Polideportivo Sur de Envigado recibirá al cantante con un espectáculo cargado de energía, efectos visuales y su característico estilo, que lo ha llevado a convertirse en uno de los nombres más reconocidos del trap latino.

La expectativa en Bogotá no deja de crecer y en Medellín ya se vive una verdadera cuenta regresiva para su show, el cual contaría con la presencia de invitados especiales que alegrarían la noche de los antioqueños.