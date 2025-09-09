Anuel AA anunció concierto en Medellín y conquistó Bogotá al hacer ‘sold out’; reveló fecha y lugar

El fenómeno global del trap latino, Anuel AA, acaba de escribir un nuevo capítulo en su historia con Colombia: en cuestión de días logró un sold out para su esperado concierto en el Movistar Arena de Bogotá.

El furor fue tal, que el artista puertorriqueño no dudó en responder al clamor de sus seguidores con una segunda cita imperdible: el 25 de octubre en el Estadio Polideportivo Sur de Envigado.

Anuel AA | Foto: Getty Images

La conexión de Anuel con el público colombiano vive su momento más intenso. El éxito en Bogotá no solo confirma su imparable popularidad, sino que abre las puertas a un espectáculo que promete desbordar energía en la capital antioqueña, una ciudad que lo ha recibido con cariño y admiración.

En Medellín, Anuel desplegará una noche cargada de hits mundiales como China, Secreto, Adicto y Hasta Que Dios Diga, reafirmando por qué es uno de los grandes referentes del género urbano.

Más que un concierto, su regreso será una celebración de una trayectoria marcada por éxitos y por una relación especial con un público que lo ha acompañado desde sus primeros pasos.

Concierto de Anuel en Medellín: fecha, dónde se llevará a cabo y boletería

El esperado concierto de Anuel AA en Medellín se llevará a cabo el 25 de octubre en el Estadio Polideportivo Sur de Envigado, un escenario que promete vibrar con cada uno de sus éxitos.

Las entradas estarán disponibles a través de La Tiquetera a partir del martes 2 de septiembre a las 9:00 a.m., ofreciendo a los fanáticos la oportunidad de asegurar su lugar en una noche que marcará un hito en la agenda musical de la ciudad.

Anuel AA | Foto: Instagram: @anuel

Precio de boletería para el concierto de Anuel

Sur: $106.000

$106.000 Sur: $137.000

$137.000 Norte: $106.000

$106.000 Norte: $137.000

$137.000 Occidental: $246.000

$246.000 Occidental: $319.800

$319.800 Occidental menores: $246.000

$246.000 Occidental menores: $319.800

$319.800 Platea preferencial: $336.000

$336.000 Platea preferencial: $436.000

$436.000 Platea VIP: $456.000

$456.000 Platea VIP: $592.000

Para este gran concierto brindado por el puertorriqueño a los paisas, se debe tener en cuenta que la apertura de puertas se realizará a las 4:00 p. m. y el inicio de la presentación será a las 8:00 a. m.

Anuel estrenó canción junto a Blessd

El puertorriqueño y el paisa sorprendieron recientemente al público con el lanzamiento de Pórtate Bonito, una colaboración que fusiona el estilo inconfundible del pionero del trap latino con la energía innovadora del artista paisa.