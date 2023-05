¿Yailin se uniría a Karol G para destruir a Anuel? Al parecer, ya no quieren saber nada del boricua

Karol G y Anuel AA protagonizaron una de las historias de amor soñadas por muchos de sus seguidores desde 2018, pues, las imágenes que compartían de su relación en las redes sociales pintaba un amor muy fuerte y sólido.

Llevaban sus nombres tatuados en la piel, literalmente. En la mano de ella decía Emanuel, y en la de él, decía Carolina, los nombres reales de los cantantes de reguetón. Incluso, el puertorriqueño se tatuó una fotografía de ambos en toda su espalda, algo que tiempo después se borraría.

El cantante reveló para quién va dirigida su nueva canción, y tendría que ver, al parecer, Karol G. - Foto: Tomada de Instagram @anuel / Getty Images - Montaje: SEMANA

El idilio terminó en febrero del 2021 y el público a ciencia cierta nunca supo qué fue lo que pasó, lo único que se supo era que (al parecer) habría sido Anuel quien le terminó a Karol, ello, según la letra de las canciones que lanzó la colombiana tras la ruptura con el hombre.

Fue Karol quien dio a conocer la noticia de su ruptura con una publicación en las redes sociales, en donde escribió: “Si ya solo aceptarlo es difícil, imagina tener que hacerlo ante millones de personas. Por mucho tiempo, tratamos de alejar nuestra relación de las redes sociales para cuidarnos. Nunca utilizamos nuestra relación para hacer marketing ni hoy, ni hace casi tres años que todo comenzó”.

Sin embargo, algunos meses después a la escena entró Yalin, una rapera y también reguetonera de República Dominicana, con la que Anuel no solamente se hizo novio de ella, sino que llevó la relación al siguiente nivel y en junio de ese mismo año, en 2021, estaban firmando su matrimonio, algo que no hizo con Carolina durante los 3 años de relación que sostuvieron.

La pareja dio fin a los rumores de un posible embarazo y lo confirmaron. - Foto: Instagram: @anuel // @yailinlamasviralreal

El triángulo amoroso que existió entre Karol G, Anuel AA y Yailin, dio mucho de qué hablar, sobre todo por las pullas que se lanzaban en sus publicaciones y en las canciones, de un lado y del otro.

“Tus ganas de volver murieron en el intento. Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo. Quedaste bien, porque lo mío ni lo cuento. Te veo en las redes, no puedo creerlo, qué pena de ti. Yo que fui buena y tú qué gonorrea pagándome así”, rezan los versos de Mamiii, la canción que lanzó Karol en marzo del 2022. Incluso, en un concierto, la paisa dijo: “Que a veces no te cambian por algo mejor, y ni siquiera, por algo más rico”.

Luego de ello, Anuel habló: “Yo me río, y después dicen que soy yo el que está estancado en el pasado. Ya no estamos en los tiempos de antes, yo no soy el que anda dedicando canciones después de tanto tiempo”.

De hecho, Yailin en su momento, le tiró a Karol, pues escribió: “Nadie te ha vuelto a llamar y tú eres la que está llorando… A los hombres no les gustan las mujeres serias, a los hombres les gustan las mujeres malas”.

La pareja de latinos fue una de las más mediáticas en 2022. - Foto: Instagram: @yailinlamasviralreal

Mas, no bastando esto, el boricua y la dominicana tuvieron una hija llamada Cattleya, quien nació este 2023. Pero la pareja anunció su separación, luego de dar a conocer que ella estaba embarazada.

Sin embargo, Anuel en los últimos días lanzó una canción, titulada Mejor que yo, donde hace un comparativo de quién hace sentir mejor a la paisa en la intimidad, si él o Feid (su presunta nueva pareja).

La pulla de Yailin a Anuel

Ante esto, Karol no contestó nada para no verse involucrada en más polémicas, pero lo que sí notaron los internautas, es que eliminó todas las fotos que tenía con Anuel en su feed de Instagram.

Lo curioso del asunto, es que Yailin tampoco lo había hecho, pero después que Anuel le dedicara la canción a Karol, procedió igual que la colombiana. Y en las últimas horas compartió una publicación en su cuenta, en la que escribió: “Mañana será bonito”, tal como el álbum que lanzó Karol este año.

Yailin, experaje de Anuel, pone frase de Karol G - Foto: instagram @yailinlamasviral

El mensaje de Yailin, utilizando la frase de Karol, a quien tanto le tiró cuando estaba con Anuel, sería una indirecta para el hombre, muy contundente. Al parecer él no les hizo pasar un buen día a sus exparejas.