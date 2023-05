Anuel AA dedica canción subida de tono a Karol G; en redes sociales no lo bajan de “vulgar”

Anuel AA confirmó lo que hasta hace poco era un secreto a voces, que no ha logrado superar la ruptura amorosa con Karol G. Días atrás, durante un concierto, cambió algunos fragmentos de sus canciones para aludir a la artista paisa e incluso le dedicó unas línea a Feid, el supuesto nuevo amor de La Bichota. Pero este 4 de mayo, cruzó la raya.

En su cuenta en Instagram, el cantante boricua le dedicó a la colombiana su nueva canción, Mejor que yo. Lo hizo sin miedo al éxito, como dice el adagio, y etiquetándola, detalle que por supuesto no pasó desapercibido por sus más de 33 millones de seguidores.

Recientemente, Anuel fue invitado a hablar con Yo Soy Molusco - Foto: @yosoymolusco

“Te la dedicó, bebé”, escribió Anuel en su Instagram, a la par que subió un video con el que parece ser un mensaje no solo para ella, sino para Feid, con el que supuestamente tiene un romance.

“Hace tiempo que ya no nos comemos, ya tienes novio, te echo de menos. Él no te entiende como yo te entiendo y ni te lo mete como yo te lo meto. Mejor que yo nunca va a ser, no, ni anotando mis truquitos en papel”, dice la canción.

Anuel, además, insinuó que Karol G tampoco lo ha logrado superar a él, en especial por su forma de hacer el amor, como textualmente lo dice en la canción. Eso sí, dejó ver, de una manera poco romántica, lo que sí tendría en común con el que sería el nuevo interés de la artista paisa.

“Como yo nunca te va a hacer el amor, no, lo que perdiste en mí lo estás buscando en él. Lo único que tenemos en común él y yo es que los dos te lo llegamos a meter”, dice otro apartado del que promete ser un éxito musical, en especial por su dedicatoria a una de las artistas más famosas del momento.

Como era de esperarse, la publicación sumó más de millón y medio de me gusta en Instagram, además de comentarios contra el cantante.

Anuel AA no ha dejado de mencionar a Karol G en sus canciones. - Foto: Instagram Karol G

“Después de todo lo que ha pasado con Karol G, hace esa mierda de letra en la canción tan vulgar para reconquistarla, yo soy ella y no volteo a mirar atrás ni para parquearme”; “qué descaro”; “esa es mucha gono***” y “te quedó grande La Bichota”, fueron algunos de los comentarios.

Anuel mencionó a Karol G en concierto

En su más reciente concierto en Estados Unidos, donde está adelantando la gira The Legends Never Die, el boricua interpretó la canción Más rica que ayer, que desde su lanzamiento ha sido tomado como una referencia hacia La Bichota. Sin embargo, en un instante en que dejó que su público la interpretara a capela, completó una canción haciendo referencia a la artista paisa.

En su presentación, Anuel cantó “me dice que esto quede entre nosotros”, para luego hacer un silencio y que el público continuara: “Y muchos corazones rotos”. Luego, él retomó la letra, solo que cambiando lo que decía versión original: “¿será que el novio la dejó?” por “¿Será que Feid la dejó?”.

Lo hecho por Feid recuerda, hasta cierto punto, lo que Shakira hizo con Piqué en sus últimas canciones, en especial en la Music Session #53 junto a Bizarrap, que le dio la vuelta al mundo: recordarle a su nueva pareja, Clara Chía.

Según Anuel, Karol G estaría saliendo con Feid. - Foto: Instagram: @karolg / @feid

“Clara-mente, no es como suena. Tiene nombre de persona buena”, dice un fragmento de la canción de Shakira con la que está facturando a costa de su tusa por el exjugador del FC Barcelona, solo que cambiando la versión original: “¿será que el novio la dejó?” por “¿Será que Feid la dejó?”.