Diego Guauque confirma fecha clave en batalla contra el cáncer: “Creo en Dios, rezo bastante”

Diego Guauque continúa compartiendo con sus seguidores en redes sociales cómo avanza su tratamiento contra el cáncer. Este 4 de mayo, por ejemplo, confirmó la fecha de un importante examen, un Pet Scan, para ver qué tanto se redujo el sarcoma en el abdomen producto de las sesiones de quimioterapia a las que se sometió las últimas semanas.

En su cuenta en Instagram, Guauque dejó ver las expectativas en torno a la prueba que se practicará, aún más teniendo en cuenta que ese día cumple años su hija, hecho que lo llena de fe y esperanza para seguir luchando contra la enfermedad.

“Me acaba de confirmar la clínica que en efecto el próximo 12 de mayo, una fecha muy especial para mí porque ese día cumple años mi hija, me harán exámenes internos, un examen que se llama Pet Scan, para examinarme cómo estoy por dentro, es decir, saber el estado del sarcoma y qué tanto se ha reducido, Dios quiera, luego de las cuatro quimioterapias a las que me he sometido. Es un examen bastante importante y estaremos ahí de este viernes en ocho”, comentó el periodista de Séptimo Día, emitido por Caracol Televisión.

Guauque, además, contó a sus seguidores cómo se siente física y anímicamente tras la conclusión de las primeras secciones de quimioterapias. De hecho, el video fue grabado minutos antes de ejercitarse.

“¿Cómo me he sentido? La verdad, bien. Estoy comiendo bien, bastante. Hago ejercicio. Camino a diario. Anímicamente, me encuentro fuerte. Mentalmente estoy bien, confiado en Dios y los médicos, que pronto la recuperación vaya a llegar. Ojalá que lo que estoy sintiendo hacia el exterior sea el reflejo de lo que está pasando acá, adentro. Acá, donde tengo, o esperamos, tenía el sarcoma”, dijo.

Diego Guauque reapareció en televisión, en Día a Día, una semana atrás. - Foto: Pantallazo Caracol Televisión 27 de abril

Guauque, de hecho, ahondó en la relación espiritual con Dios y la manera en que deposita su esperanza en él. “Creo mucho en Dios, rezo bastante y estoy seguro que ese 12 de mayor llegaran buenas noticias”, confesó.

Los “ratoncitos” que acompañaron a Diego Guauque en el hospital

Días atrás, Diego Guauque subió un video de los “ratoncitos” que casi le desbaratan la cama cuando estuvo hospitalizado.

Se trataba de sus dos sobrinos, que lo visitaron para colmar de alegría sus días oscuros, esos en los que se vio derrumbado por el sarcoma en el abdomen hallado por el equipo médico y al que estuvieron combatiendo con sesiones de quimioterapia.

Diego Guauque terminó un ciclo más en su lucha por derrotar al cáncer: cuatro sesiones de quimioterapias. - Foto: Instagram: Diego Guauque

El periodista publicó con orgullo un video de sus sobrinos animándolo y cantándole mientras él le hacía frente a la enfermedad que le cambió la vida y a la que enfrenta día tras día. La grabación, además, deja en evidencia el regalo de su sobrina, un pajarito elaborado en la clase de artes del colegio.

Además del video, Diego Guauque escribió un mensaje dando cuenta de la inyección anímica que aportaron sus sobrinos en su tratamiento.

“Cuando estaba en la clínica, estos dos ratoncitos casi desbaratan mi cama hospitalaria porque no dejaban de presionar los botones de sube, baja, izquierda, derecha, pies, cabeza, etcétera. Solo a ellos se los permitía porque, pese a los dolores, me iluminaban el corazón: son mis sobrinitos lindos y son otro motivo para seguir buscando mi sanación”, escribió Guauque, que brindó algunos detalles de su recuperación en el programa Día a Día.

Diego Guauque deja ver los 'estragos' de las cuatro quimioterapias a las que se sometió: perdió el 90 % de sus vellos faciales. - Foto: Instagram: @diego_reportero

Así mismo, se refirió a la declaración que le hicieron sus sobrinos y a las responsabilidades que debe cumplir por ello.

“Haber sido declarado el mejor tío del mundo trae grandes responsabilidades y quiero seguir mucho tiempo para ellos. Deseo estar muy presente en sus juegos, lecturas, estudios, locuras y arrebatos. Su amor, ternura, tarjetas y mensajes como este son una caricia para mi alma. Anhelo muchos más días diver-tíos”, agregó.