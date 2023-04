“Ha sido un honor interpretar a Diana Turbay”: Majida Issa habla con SEMANA de su personaje en ‘Noticia de un secuestro’ y su premio Platino

Los colombianos han visto a Majida Issa en la piel de personajes muy distintos entre sí. Ha interpretado a Helenita Vargas en La Ronca de Oro y a la cantante mexicana Alejandra Guzmán en La Guzmán. En el teatro ha dado vida a Chavela Vargas. Hace poco, interpretó a una de las mujeres de Leandro Díaz y actualmente aparece como Fátima en la novela Lady, la vendedora de Rosas. También se ha destacado como villana. ¿Quién no recuerda su personaje de La Diabla en Sin senos no hay paraíso?

Pero, al otro lado del teléfono, la actriz nacida en San Andrés deja las cosas claras: “No me gusta que me encasillen, ni ser la villana, ni ser la que siempre canta. Me interesa retarme como actriz, me gusta ponerme en problemas y ponerme retos”.

Ana María Estupiñán junto a Majida Issa. Las dos actrices interpretaron a Helenita Vargas en distintos momentos de sus vidas. - Foto: David Amado

Lo dice, en entrevista con SEMANA, solo unos días después de haber recibido, en España, el Premio Platino —uno de los más importantes de la industria audiovisual en Europa— en la categoría Mejor Interpretación Femenina de Reparto en Miniserie o Teleserie, por Noticia de un Secuestro, producida por Prime Video, y que también reconoció el trabajo de la colombiana Cristina Umaña, como actriz protagónica.

Visiblemente emocionada, Majida comenta el orgullo que sintió “al ver a tantos colombianos en la alfombra roja de los premios Platino. Ver cómo va creciendo la industria audiovisual en Iberoamérica y, haciendo parte de ella, Colombia”.

Y justamente en ese propósito permanente de “retarse” como actriz, poco antes de la pandemia le llegó a las manos el personaje de Diana Turbay Quintero, la reconocida periodista que permaneció secuestrada durante seis meses por parte de Los Extraditables, liderados por Pablo Escobar, y que perdió la vida en medio de un fallido rescate el 25 de enero de 1991.

“Por eso, Noticia de un secuestro ha sido una serie muy especial para mí. Un proceso sanador para mí y mis compañeros. Fue una sanación colectiva porque nos dimos cuenta de que en Colombia hay muchas heridas que siguen abiertas. Les debemos mucho a las víctimas”, confiesa la actriz desde Europa a SEMANA.

Sobre su personaje en la serie, la actriz asegura que “estábamos en deuda y teníamos que contar desde hace mucho tiempo una historia desde el punto de vista de las víctimas, no de los narcotraficantes y de los políticos, interpretar a Diana Turbay ha sido un honor tremendo, un homenaje. Decidí hacerlo a través de los ojos de María Carolina, su hija, quien fue muy generosa conmigo y compartió sus sentimientos y su historia”.

La actriz también agradeció el premio Platino a sus compañeros de reparto Juan Pablo Raba y Cristina Umaña. (Photo by Juan Naharro Gimenez/Getty Images). - Foto: (Photo by Juan Naharro Gimenez/Getty Images).

De ahí que, sobre el escenario, cuando recibió el premio Platino, la actriz y cantante dedicara el premio “a Diana Turbay, a María Carolina (hija de la periodista) y su familia y a todas las víctimas del conflicto en mi país”.

Y cuenta que el reto fue gigante, no solo por el tipo de personaje, sino porque las grabaciones se dieron en el marco de la pandemia, marcada por las restricciones y el miedo al contagio. “Todo se hizo con las dificultades de la pandemia, realmente no fue fácil el proceso de tener que hacer tantas cosas por Zoom, sentir las distancias entre todos; eso me costó, pero la decisión, el compromiso y el profesionalismo de cada uno hicieron que cuando nos encontráramos en el set sucediera la magia”, relata Majida.

“Soy una actriz que canta y me hace feliz”

Nieta de la recordada actriz Teresa Gutiérrez, Majida Issa se considera una privilegiada, pues sin proponérselo en su carrera actoral se ha topado con personajes que le han exigido cantar, como el de la artista vallecaucana Helenita Vargas.

“Soy una actriz que canta, aunque mi acercamiento a la música fue a través del teatro musical, pues estudié teatro, antes de hacer televisión. Y, poco a poco, me fueron llegando personajes que cantaban, como cuando hice las bioseries La Roca de Oro y Alejandra Guzmán”, relata la actriz.

El espectáculo 'Cantando el despecho' estará los días 25, 26 y 27 de mayo en Astor Plaza. - Foto: Foto: Cantando el despecho

Además, desde hace siete años hace parte del espectáculo Planchado el despecho, que en mayo próximo comienza una nueva temporada en el Teatro Astor Plaza de Bogotá.

Y ese trasegar por la música la ha llevado por caminos insospechados. Fue así como terminó nominada al Latin Grammy en la categoría de mejor álbum de música ranchera. “No lo podía creer. La música me ha traído sorpresas muy hermosas, porque no tengo disquera, yo trabajo independiente, pero mis personajes me han llevado por todos los géneros”.

Ese álbum —Nocturna — que incluso la llevó a la ceremonia misma de premiación de los Grammy, nació en realidad de un actor de amor. “Cuando terminé La ronca de oro, mi papá me dijo que su sueño era tener un disco de rancheras cantando por mi. Entonces, decidí hacer con Ricardo Torres un disco de rancheras para mi papá. Y, cuando ya estuvo listo, me dieron que lo postulara a un Grammy y lo hice. ¡Y quedamos nominados! Eso me abrió unos caminos enormes en este género. Pero, la verdad es que yo solo lo imaginé como un actor de amor para mi papá”.

Majida Issa, en Noticia de un secuestro, en una escena que refleja el cruel secuestro que vivió la periodista Diana Turbay. - Foto: Foto: Prime Video

Y ese papá siempre ha sido un melómano insobornable. “Mi casa siempre ha sido muy musical. Crecí en San Andrés y era un mix de rock, reggae, música árabe, música flamenca, pop, balada, ranchera, boleros. Éramos muy cross over, se cantaba en inglés y en español. Por el lado de mi mama, teníamos sangre colombo-argentina-italiana y por el lado de mi papá hay sangre colombo-libanesa. Y todo eso combinado con la vida en una isla del Caribe, donde no faltan el calipso, el soka, la champeta. De todo eso me alimenté”, relata la actriz.

En medio de ese crisol de sonidos, su papá dejaba escapar también rancheras de Vicente Fernández, Pepe Aguilar y Javier Solís. “Por eso, cuando hice La ronca mi papá descubrió mi voz en ese género y quedó encantando. ¡Cómo es posible que no tenga un disco de mi hija! Y ese fue el comienzo de todo”.

Después se animó a grabar un segundo trabajo discográfico, también de rancheras y mariachis que espera tener listo este año. “Y todo eso ha sido posible por un público que siempre ha sido generoso, que siempre ha recibido con cariño a esta actriz que a veces también canta”.