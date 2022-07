Prime Video revela su parilla colombiana: ‘Noticia de un secuestro’, ‘A Grito Herido’, ‘Cochina Envidia’, ‘Los Billis’ y más

Aún no hay imágenes, aún no hay tráilers, pero el servicio de streaming ya calienta el ambiente para sus múltiples apuestas en este país en lo que resta de este año y el que viene. Se espera que estos contenidos resuenen dentro de estas fronteras y mucho más allá de ellas.

Prime Video comienza a pisar fuerte en el país. Para la muestra, la semana pasada reunió a la prensa y le mostró la parrilla de las producciones que nacen desde Colombia para Colombia y el mundo entero, pues llegarán a los cientos de países (240) en los que funciona su servicio de streaming. Una específica, basada en una novela narrativa de García Márquez, tiene automático atractivo mundial y por eso carga con la mayor presión; el resto se la guerreará por sobresalir con su propuesta especialmente en el mercado local, aunque nada quita que pueda ser exitosa globalmente. En su debido momento, los públicos hablarán.

El evento expuso a muchos de los y las gestoras del contenido ‘Made In Colombia’ que llegara a la plataforma (aquellos y aquellas que les dieron luz verde a los proyectos), y contó con la presencia y las voces de quienes dieron vida a los personajes protagónicos de las producciones más destacadas: las actrices y los actores que interpretan esta multiplicidad de personajes en esta multiplicidad de géneros e historias que aquí se comparten.

Si bien no se permitió registrar sus impresiones, fue interesante escucharlas y escucharlos hablar sobre sus experiencias. Se hizo evidente que muchas de estas producciones se filmaron en plena pandemia, un hecho que les resultó retador en general así afectara a cada integrante de estos equipos de producción en distintas medidas. Y, habiendo casi superado esa etapa pandémica tan compleja, reinaron el entusiasmo y la expectativa de lo que viene.

Así pues, mientras la atención internacional en Prime Video se centra en estrenos multimillonarios como el de The Lord of the Rings: The Rings of Power (cuyo estreno está definido para el 2 de septiembre), a nivel local, la variada parrilla de contenidos parece sellar el compromiso con la industria local y con su público. Esto presenta el servicio de streaming para coquetearle al público colombiano (y por qué no, al mundial).

Noticia de un Secuestro: Inspirada en el libro de Gabriel García Márquez, inspirado a su vez en hechos de la vida real, la historia sigue las terribles experiencias de un grupo de mujeres secuestrado en 1990 por narcotraficantes colombianos: Diana Turbay (Majida Issa), Maruja Pachón (Cristina Umaña), Marina Montoya (Carmenza Gómez) y Beatriz Villamizar (Julieth Restrepo); así como los esfuerzos de sus seres queridos por liberarlos: Alberto Villamizar (Juan Pablo Raba) Nydia Quintero (Constanza Duque). Andrés Wood (Violeta Se Fue A Los Cielos, Machuca) dirige la serie que entre su producción ejecutiva cuenta con el hijo de García Márquez, el guionista y director Rodrigo García (The Affair, Six Feet Under).

A Grito Herido: Comedia romántica protagonizada por cinco personajes: Paloma (Jeimy Osorio), recién embarazada y cuyo esposo es llevado a la cárcel por corrupción política, Ana (Diana Ángel) quien se está divorciando de su amor de secundaria en medio de la pérdida de su negocio, Karla. (Verónica Orozco) que comparte una relación oculta con el marido de su compañera de trabajo, Rocío (Yolanda Rayo) al borde de perder su trabajo de toda la vida como profesora de música y Daniela (la ecuatoriana María Elisa Camargo), una romántica que es dejada en el altar. En el evento, este grupo de mujeres cantó un tramo de “La maldita primavera” y deslumbraron.

Cochina Envidia: Basada en Veneno, la obra de teatro de Carolina Cuervo, esta comedia negra es protagonizada por Carolina Cuervo, Ana María Orozco, Cecilia Navia y Yeimy Vargas y cuenta la historia de cuatro amigas que convierten una cena de celebración en una completa pesadilla, donde la invitada principal de la noche es el título de la serie.

Los Iniciados: En un futuro próximo azotado por una escasez de agua, Frank Molina (Andrés Parra), un periodista bipolar y alcohólico, debe enfrenta a sus demonios en medio de su búsqueda por esclarecer el asesinato de un amigo cercano. La investigación lo arrastra a las entrañas de una ciudad oscura, convirtiéndolo en testigo y cronista de redes de corrupción, violencia y luchas de poder.

Los Billis: Bogotá, 1985. David, un adolescente invisible e ingenuo, se une a Los Billis, la infame pandilla de niños ricos de Unicentro y se convierte en el líder silencioso de una leyenda urbana recordada por su moda, libertad y violencia. Pero la utopía llega a su fin cuando su rebelión se sale de control. Esta es una historia sobre la mayoría de edad basada en hechos reales, una notoria pandilla de adolescentes de uno de los barrios “buenos” de Bogotá que marcó para siempre la cultura pop colombiana.

Gospel: Un grupo de afrocolombianos de diferentes estratos sociales, golpeados por las circunstancias de la vida, terminan trabajando como extras en un coro de Gospel organizado para acompañar el espectáculo de una exitosa cantante. Como suele ocurrir con los “extras”, se les trata más como escenografía que como seres humanos. En el punto crítico y cuando quieren excluirlos de un viaje que realizará el espectáculo en varias ciudades del país (por “cuestiones de costo”), el coro, luchará para hacer valer su estatus e importancia dentro del espectáculo. Dirige Jhonny Hendrix Hinestroza.

MANES: Una reimaginación en código actual de Hombres, en la serie colombiana de los años noventa, esta serie dramática narra la dinámica de las relaciones entre hombres y mujeres en la era digital. Cuenta la historia de amor entre Antonia (Laura Londoño) y Julián (Sebastian Carvajal), dos habilidosos ejecutivos y emprendedores de mundos socioeconómicos muy distintos, escépticos ante el compromiso. También, navegará el mundo masculino, visto a través de un personaje femenino protagónico, alimentado por sus interacciones con una gama de estereotipos, entre ellos: Daniel (Juan Pablo Urrego) “el mujeriego”, Santiago (Brian Moreno) “la billetera”, Ricardo (Diego Cadavid) “el cuchacho”, Tomas (Simon Elias) “el nerd”, Simon (Juan Manuel Restrepo) “el babyface”, y el padre controlador (Damian Alcazar).

La Vida Después del Reality: La historia sigue a Marcela (Margarita Ortega), una maestra de mediana edad obsesionada con el ejercicio y la nutrición, quien se sorprende gratamente cuando la seleccionan para participar en un reality show, sin saber que su vida se pondrá patas arriba. Cuando Marcela regresa del programa, ¿qué encuentra?

Calle y Poché: Una serie docu-reality que sigue a este par de influencers, con casi 8 millones de suscriptores, ya su círculo íntimo de amigos. El elenco LGBTQ cuenta con cantantes, bailarines, creadores de contenido y actor, quienes asistieron a la misma escuela secundaria de artes escénicas y se han mantenido en contacto. La serie los encuentra en un momento crucial de sus vidas mientras persiguen sus sueños al abordar la adultez.

LOL: Last One Laughing Colombia – La serie de competencia de comedia presentada por Jorge Enrique Abello tendrá su capítulo colombiano con una mezcla de comediantes renombrados y prometedores de toda Colombia mientras luchan por un gran premio en efectivo (200 millones, que al dólar de hoy...).

Perder Es Ganar un Poco: Miguel Ortiz, un hombre exitoso, para quien el espíritu ganador es religión. Lleva una vida perfecta hasta que acaba en la cárcel, acusado injustamente de lavado de capitales. Con la condena pagada, arruinado y sin otro lugar donde ir, regresa su antiguo barrio donde todavía viven sus amigos de infancia, y no temen dedicarse casi exclusivamente a jugar al microfútbol (en un equipo algo disfuncional). Miguel se hace cargo del equipo y lo conduce por el camino del triunfo para finalmente descubrir las nefastas consecuencias del éxito y el espíritu ganador.