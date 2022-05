Streaming de adaptaciones y misterios: estrenos recomendados para esta semana y las que vienen

SEMANA recomienda diez series de ficción y adaptaciones de gran calidad para no perderse, que se lanzaron recientemente, están en curso o se estrenan muy pronto. Todas, con actores de peso y presente.

Pachinko / Apple TV+

Showrunner: Soo Hugh Año: 2022 País: República de Corea Duración: 8 capítulos / 55 min

Este drama narra las esperanzas y los sueños de una familia inmigrante coreana a lo largo de cuatro generaciones, mientras abandonan su tierra y buscan sobrevivir y prosperar. Protagonizada por la ganadora del premio Óscar Yuh-Jung Youn, como Sunja, una inolvidable matriarca a través de la cual se narran los eventos. La producción tiene un rango épico, pero maneja un tono íntimo y emocional. La crítica ha aplaudido la serie, que ya confirmó segunda temporada, por la forma como aborda una historia generacional de guerra y paz, amor y pérdida, triunfo y ajuste de cuentas, que comienza en Corea del Sur a principios del siglo XX, pero toca muchas otras latitudes. Es liderada por la guionista de series cautivantes como The Terror y The Killing (disponibles en Star+).

Outer Range / Prime Video

Showrunner: Brian Watkins Año: 2022 País: Estados Unidos Duración: 8 capítulos / 55 min

- Foto: Prime Video

La serie marca la pauta de estrenos de Prime Video estos días, en los que la ciencia ficción afecta lugares y personajes inesperados. Royal Abbott (un soberbio Josh Brolin) es un ganadero que descubre un incomprensible hoyo al borde de sus tierras en la vasta Wyoming. La serie es a la vez saga familiar, wéstern y misterio sobrenatural sobre cómo el tiempo oculta secretos y presagia eventos complejos, pues hay rivalidades y pujas de territorio, mientras dicho hoyo desata una serie de revelaciones chocantes. A Brolin lo acompaña en el reparto una actriz de amplio recorrido como Lili Taylor, un escalofriante Will Patton y nuevos talentos que incluyen a Imogen Poots y Tom Pelphrey.

Tokyo Vice / HBO Max

Director: Michael Mann Año: 2022 Países: Estados Unidos y Japón Duración: 8 capítulos / 55 min

- Foto: foto: hbo MAX

Esta intensa producción se inspira en el relato de no ficción del estadounidense Jake Adelstein sobre los años en los que se hizo periodista y cubrió el ámbito criminal y la Policía Metropolitana en Tokio. El relato de Adelstein se ha enunciado algo inflado, pero esto no hace menos intrigante esta serie, dirigida por el maestro que entregó la inigualable Heat. Aquí se sigue a Adelstein (Ansel Elgort) a fines de los años noventa, mientras se adentra en el neón de la capital japonesa, que es un personaje en su propia ley. Ken Watanabe, Rinko Kikuchi y Rachel Keller completan el reparto.

Clark / Netflix

Showrunner: Jonas Åkerlund Año: 2022 País: Suecia Duración: 6 capítulos / 45 min

- Foto: Audrius Solominas

Esta vibrante serie europea, dirigida por un ícono transgresor y protagonizada por un irresistible Bill Skarsgård (en el papel de Clark Olofsson), presenta al mundo la historia del infame ladrón de bancos que dio origen a la expresión “síndrome de Estocolmo”. Olofsson sedujo a toda Suecia, a pesar de tener encima cargos por tráfico de drogas, intento de asesinato, agresión, robo y decenas de atracos a bancos. La producción se basa en las verdades y mentiras que el personaje brindó en su autobiografía; es decir, ofrece el relato ficticio de una personalidad fascinante y altamente polémica en la historia de Suecia.

The Last Days of Ptolemy Grey / Apple TV+

Showrunner: Walter Mosley Año: 2022 País: Estados Unidos Duración: 6 capítulos / 50 min

- Foto: Apple

Samuel L. Jackson entrega un papel memorable en esta serie sobre la senilidad y la diferencia entre la familia que se tiene y la que se escoge. Se basa en la novela del escritor Walter Mosley, quien adaptó los guiones y lideró la producción, y sigue a un anciano cuya familia se divide entre quererlo u olvidarlo. Cuando el sobrino que lo cuida de corazón muere en un aparente crimen, las cosas se ponen más difíciles para Ptolemy, pues su familia lo quiere explotar. Pero a su vida llegan Robyn (Dominique Fishback), una huérfana que lo acompaña, y un tratamiento científico que le devolverá su mente unos días. Y en estos se propone descubrir quién asesinó a su querido Reggie.

Slow Horses / Apple TV+

Showrunner: James Hawes Año: 2022 País: Estados Unidos Duración: 6 capítulos / 50 min

- Foto: Apple

En el que puede ser el último rol del inigualable ganador del Óscar Gary Oldman (y se extenderá, pues ya confirmó segunda temporada), esta serie se debate entre lo serio, lo intenso, lo investigativo y lo jocoso. Sigue a un departamento “indeseable” del MI5, al que fueron a parar agentes de inteligencia británicos por errores cruciales que cometieron en su carrera. El equipo, sin embargo, es liderado por Jackson Lamb, un viejo zorro brillante, ácido y sarcástico. Y mientras se desarrolla un entramado que involucra prácticas cuestionables por parte de otras fuerzas de la ley (que comanda Kristin Scott Thomas), Lamb lidera a sus rechazados a una callada redención. Al reparto se suman Jack Lowden y Olivia Cooke.

The Essex Serpent / Apple TV+

Directora: Clio Barnard Año: 2022 País: Reino Unido Duración: 6 capítulos / 50 min

- Foto: Apple

El 13 de mayo se estrena esta miniserie protagonizada por Claire Danes y Tom Hiddleston, basada en la novela homónima de Sarah Perry. En este misterio se sigue a la viuda londinense Cora Seaborne (Danes) que se muda a Essex para investigar los informes de una mítica serpiente. En ese proceso, Seaborne forma un vínculo poco probable con el vicario del pueblo (Hiddleston), pero una tragedia lleva a los lugareños a acusar a Seaborne de atraer a la criatura y todo se oscurece. Frank Dillane y Clémence Poésy completan el reparto.

Obi-Wan Kenobi / Disney +

Showrunner: Deborah Chow Año: 2022 País: Estados Unidos Duración: 6 capítulos / 50 min

- Foto: disney +

Parece mentira, pero a finales de este mes regresa el icónico maestro jedi que Alec Guinness hizo inmortal en la saga original, y que Ewan McGregor retoma luego de las secuelas en las que interpretó el rol por primera vez. La historia comienza diez años después de La venganza de los sith, luego de que Obi-Wan viera caer del lado oscuro de la fuerza a su aprendiz de jedi, Anakin Skywalker, eventualmente convertido en Darth Vader. La serie marca el regreso de Hayden Christensen en el rol de Vader (lo cual da algo de susto), y, si bien se dice que se reescribió para tratar de no hacerla tan oscura, apunta a respetar el clave momento que se propone retratar.

Better Call Saul / Netflix

Showrunners: V. Gilligan y P. Gould Año: 2022 País: Estados Unidos Duración: 6 capítulos / 55 min

- Foto: Sony Pictures Televisión

Sí, esta serie está directamente relacionada con Breaking Bad, y promete al fin unificar sus universos en esta temporada final. Pero vale destacar cómo ha logrado hacerse fascinante en su propia ley, literal, poniendo mucho del foco en la práctica del derecho y en la psiquis cambiante de sus personajes. Esto, claro, sin olvidar toda la guerra alrededor del tráfico de drogas. Y si bien sigue con la atención puesta en el abogado Saul Goodman, al darle un espacio preponderante a Kim Wexler, su novia y creyente, le brinda a la audiencia alguien por quien dolerse cuando todo se vaya al traste. Y si algo se sabe es que eso sucederá. Con destacadas actuaciones de Jonathan Banks y de Tony Dalton.

Night Sky / Prime Video

Director: Daniel C. Connolly Año: 2022 País: Estados Unidos Duración: 8 capítulos / 50 min

- Foto: © 2022 Amazon Content Services LLC

Protagonizada por dos experimentados ganadores del Óscar, Sissy Spacek y J. K. Simmons, esta producción de ciencia ficción estrena todos sus capítulos el 20 de mayo. La trama abarca el espacio y tiempo, y sigue a Irene y Franklin York, una pareja que descubre una cámara secreta escondida en su patio trasero, la cual los lleva a un planeta extraño y desierto (sin explicación alguna). Y si bien guardan bien el secreto, todo cambia cuando un enigmático joven aterriza en sus vidas y les empieza a mostrar que la cámara que pensaban conocer es mucho más compleja de lo que imaginaron.