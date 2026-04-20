Majida Issa hizo importante llamado tras angustiante situación en rodaje de ‘Sin senos sí hay paraíso’: “Les pido a todos”

El rodaje de Sin senos sí hay paraíso quedó en el centro de la atención pública tras un trágico episodio que afectó directamente a la producción. Dos miembros del equipo perdieron la vida luego de ser atacados por un hombre en la localidad de Santa Fe, en un hecho que quedó registrado en video.

Manuela González destapó conversación con integrante de ‘Sin senos sí hay paraíso’ que murió tras ataque

Según se confirmó, el agresor fue posteriormente linchado y también falleció, lo que dejó un saldo total de tres personas muertas y una más herida. Tras lo ocurrido, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes, logrando avanzar en el esclarecimiento de este violento suceso que generó conmoción en el entorno del proyecto.

Tras conocerse las reacciones de los actores e integrantes del formato por la pérdida de Nicolás Perdomo y Henry Benavides, la atención de los curiosos se posó en una publicación que hizo Majida Issa, refiriéndose a esta tragedia.

La famosa actriz que da vida a la antagonista de la historia, recordada como La Diabla, no dudó en utilizar sus redes sociales para referirse al tema, no solo por quienes perdieron la vida, sino por su compañero que sigue luchando por salvarse tras el ataque.

La artista subió una postal en la que se ve la foto de Raúl, su tercer compañero de la producción involucrado en el lamentable hecho, pidiendo oraciones y buenas energías para que se recuperara.

El mensaje se enfocó en recordar que él seguía delicado de salud, una vez resultó herido en esta situación que se dio en pleno rodaje de la serie. Las palabras de Issa también se dirigieron a la familia del hombre, acompañándolos en este proceso.

“Les pido a todos que nos unamos en oración por la recuperación de nuestro compañero Raúl! Fortaleza para su familia. Luz para los médicos que están haciendo todo para salvarle la vida. Vamos a mandarle juntos el amor más poderoso y fuerte. Vamos, Raúl!”, escribió.

Majida Issa habló de la salud de su compañero de 'Sin senos sí hay paraíso'. Foto: Instagram @majidaissa

Por el momento, habrá que esperar para conocer más sobre cómo avanza el estado del integrante del equipo, de quien poco se ha hablado tras lo sucedido el 18 de abril.