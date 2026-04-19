Confirman la identidad de agresor del equipo de producción de ‘Sin senos sí hay paraíso 4’. Tiene antecedentes psiquiátricos

A medida que pasa el tiempo se siguen conociendo nuevos detalles sobre la agresión a un equipo de producción de la telenovela ‘Sin senos si hay paraíso’ que se encontraban realizando unas tomas en el sector de Los Laches, en el centro de Bogotá.

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Hace pocos minutos se confirmó plenamente la identidad del hombre que agredió con un arma cortopunzante y le causó la muerte a dos personas que hacían parte del equipo de producción de la telenovela.

Fuentes cercanas indicaron que se trata de José Cubillos García, de 23 años de edad. Los registros indican que tenía antecedentes psiquiátricos.

Protagonista de la producción de pronunció tras lo ocurrido. Foto: Instagram @lagaita

En días anteriores, ingresó a un centro especializado en la localidad de Santa Fe para tratar sus adicciones. Sin embargo, registró varios problemas, atacando al personal de vigilancia y de seguridad.

En medio de esta investigación varios testigos le señalaron a las autoridades que esta persona agredió con un elemento cortopunzante a varias personas que se encontraban en la revisión de la grabación de una escena.

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Según pudo establecer SEMANA, teniendo en cuenta una de las primeras versiones, mientras se hacía un trabajo de rutina, un hombre se acercó al lugar y empezó a mirar los equipos y las personas que estaban allí reunidas.

Poco después se fue. Pero, a los pocos minutos se acercó otra vez, tras dar varios pasos se dirigió hasta uno de los camiones que transportaba los equipos de grabación que estaban en el sector.

El hombre, al parecer, balbuceó algunas palabras que no se lograron entender, le pidió a uno de los conductores que le diera fuego para prender un cigarrillo.

Carmen Villalobos se pronunció tras la muerte de compañeros de set. Foto: Instagram @cvillaloboss

Al parecer, tras no obtener la respuesta, atacó por la espalda y al cuello al conductor, causándole la muerte.

Inmediatamente, uno de los integrantes de la producción, al notar lo ocurrido, llegó para evitar el escape del agresor, sin embargo, recibió otra herida mortal.

Debido a los gritos otras personas que estaban por la zona llegaron para frenar al agresor, el cual tenía una actitud bastante violenta.

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En la acción, el hombre que, según revelan varias fuentes, seguía amenazando con el bisturí, murió por los golpes que recibió.

Por el momento, se busca establecer qué fue lo que realmente ocurrió.

Cuatro personas que hacían parte de la producción fueron detenidas y en las próximas horas se espera que se resuelva su situación jurídica.

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En este sentido, se ha señalado que existió una legítima defensa ante esta agresión con arma cortopunzante.

Esta decisión deberá ser tomada por parte del fiscal de la URI de Santa Fe que tiene el expediente.

El brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, aclaró que lo que se ha podido establecer hasta el momento es que no se trató de un “intento de hurto” sino de un “acto de “intolerancia”.