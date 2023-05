Diego Guauque dio detalles de sus días luchando contra el cáncer en el hospital: “Dos ratoncitos casi desbaratan mi cama”

Diego Guauque continúa compartiendo con sus seguidores cómo avanza el tratamiento contra el cáncer, enfermedad que le fue diagnosticada meses atrás. En las últimas horas, por ejemplo, subió un video de los “ratoncitos” que casi le desbaratan la cama cuando estuvo hospitalizado.

Se trataba de sus dos sobrinos, que lo visitaron para colmar de alegría sus días oscuros, esos en los que se vio derrumbado por el sarcoma en el abdomen hallado por el equipo médico y al que estuvieron combatiendo con sesiones de quimioterapia.

El periodista de Séptimo Día, programa emitido los domingos por Caracol Televisión, publicó con orgullo un video de sus sobrinos animándolo y cantándole mientras él le hacía frente a la enfermedad que le cambió la vida y a la que enfrenta día tras día. La grabación, además, deja en evidencia el regalo de su sobrina, un pajarito elaborado en la clase de artes del colegio.

Diego Guauque sigue luchando para vencer el cáncer - Foto: Instagram: Diego Guauque

Además del video, Diego Guauque escribió un mensaje dando cuenta de la inyección anímica que aportaron sus sobrinos en su tratamiento.

“Cuando estaba en la clínica, estos dos ratoncitos casi desbaratan mi cama hospitalaria porque no dejaban de presionar los botones de sube, baja, izquierda, derecha, pies, cabeza, etcétera. Solo a ellos se los permitía porque, pese a los dolores, me iluminaban el corazón: son mis sobrinitos lindos y son otro motivo para seguir buscando mi sanación”, escribió Guauque, que brindó algunos detalles de su recuperación en el programa Día a Día.

Así mismo, se refirió a la declaración que le hicieron sus sobrinos y a las responsabilidades que debe cumplir por ello.

“Haber sido declarado el mejor tío del mundo trae grandes responsabilidades y quiero seguir mucho tiempo para ellos. Deseo estar muy presente en sus juegos, lecturas, estudios, locuras y arrebatos. Su amor, ternura, tarjetas y mensajes como este son una caricia para mi alma. Anhelo muchos más días diver-tíos”, agregó.

Apenas días atrás, Diego Guauque había comentado cómo impactaron su físico las quimioterapias a las que se sometió. Lo hizo frente al espejo, mientras intentaba afeitarse.

“Yo no les había comentado, pero otro de los efectos de la quimio, aparte del pelo, que es evidente, es que el vello facial también me lo erradicó. Ya no me tengo que afeitar a diario. Me lo erradicó como en un 90 %. ¿Positivo o negativo, bueno? No sé”, comentó.

Diego Guauque deja ver los 'estragos' de las cuatro quimioterapias a las que se sometió. - Foto: Instagram: @diego_reportero

Mientras intentaba quitar los pocos vellos que tenía en su rostro, con cierta ironía dejó ver el lado bueno del asunto. Las pestañas y las cejas permanecen intactas.

“Por lo menos pestañas y cejas ahí siguen. Me salen unos pelitos, pero delgaditos”, agregó en la grabación.

Diego Guauque ya cumplió las ‘quimio’, ¿qué sigue?

El 17 de abril, Diego Guauque contó que recién había acabado su cuarta y última sesión de quimioterapia, al menos por ahora. El equipo médico será el encargado de determinar si el trabajo hecho fue el suficiente para atacar al sarcoma que le ha robado la calma en los últimos meses.

“Me siento, literalmente, como un lulo [risas]. Ahí voy. La última vez que charlamos estaba en la clínica, porque me acababan de hacer una cirugía, tratando de encontrar ese sarcoma. El viernes pasado terminamos mi cuarta quimioterapia, me ordenaron cuatro. La idea es debilitarlo y atacarlo”, dijo en Día a Día.

Diego Guauque estuvo como invitado en 'Día a día' - Foto: Instagram: @diaadiacaracoltv

Será en una fecha especial, el cumpleaños de su hija, cuando se analice qué tanto contribuyeron las quimioterapias para la reducción del sarcoma y se determine si deberá ser sometido a una nueva intervención quirúrgica.

“Me van a hacer un examen interno el 12 de mayo. Mi hija cumple años ese día, creo que se están alineando los astros y Dios. El objetivo es que salga de ese examen y que se haya reducido. Si los médicos y oncólogos ven que se redujo, seguramente me someterán a otra cirugía”.