Diego Guauque regresó a Caracol y confesó en ‘Día a día’ qué pasó con su empleo tras ser diagnosticado con cáncer

El periodista Diego Guauque sorprendió al país en enero pasado, debido a que confirmó en las diferentes redes sociales que fue diagnosticado con cáncer. El bogotano reveló que, luego de someterse a una delicada cirugía, le encontraron un leiomiosarcoma poco frecuente.

Tras librar varias batallas para superar esta dura enfermedad, el reconocido comunicador volvió este jueves a los estudios de Caracol Televisión en la capital colombiana y estuvo como invitado en Día a día, en donde abrió su corazón y contó cómo va su proceso de recuperación.

Diego Guauque confirmó que tiene cáncer en enero - Foto: SEMANA

“Me siento, literalmente, como un lulo [risas]. Ahí voy. La última vez que charlamos estaba en la clínica, porque me acababan de hacer una cirugía, tratando de encontrar ese sarcoma. El viernes pasado terminamos mi cuarta quimioterapia, me ordenaron cuatro. La idea es debilitarlo y atacarlo”, indicó inicialmente.

El reportero, de igual manera, aprovechó el diálogo con el matutino para contar qué ha pasado con su puesto dentro del canal nacional; aseguró que le dieron una licencia médica por varios meses.

Además, Guauque le agradeció públicamente a Caracol Televisión por todo el apoyo que le ha blindado en este complejo momento de su vida. Asimismo, recalcó que está dedicado al 100 % a su tratamiento.

“Es una bendición el apoyo de Caracol Televisión, porque solamente tengo la preocupación de concentrarme en mi recuperación y eso es una maravilla. Puede ocurrir, en otro tipo de contratos, que digan que nos vemos en seis meses y ya”, agregó.

Diego Guauque estuvo como invitado en 'Día a día' - Foto: Instagram: @diaadiacaracoltv

Diego Guauque terminó un ciclo más en su lucha por derrotar al cáncer - Foto: Instagram: Diego Guauque

Luego, precisó: “Aquí tengo mis incapacidades, siempre he sentido el apoyo de Caracol. Tener mi platica y cositas, llega el mensaje de que ya pagaron [risas] y eso es una verraquera. No me tengo que preocupar por eso. Es muy sano y ayuda a todo”.

El periodista recalcó finalmente en Día a día que tiene que realizarse en los próximos días unos exámenes para saber cómo está el sarcoma y si se debilitó lo suficiente con las cuatro quimioterapias.

“Me van a hacer un examen interno el 12 de mayo. Mi hija cumple años ese día, creo que se están alineando los astros y Dios. El objetivo es que salga de ese examen y que se haya reducido. Si los médicos y oncólogos ven que se redujo, seguramente me someterán a otra cirugía”, concluyó.

El periodista le agradeció a Caracol por el apoyo - Foto: Tomada de @diego_reportero

Diego Guauque completa 14 años trabajado para Canal Caracol - Foto: Caracol Tv, Séptimo Día

Lo “positivo” del cáncer

El periodista de Caracol Televisión publicó hace unos días una emotiva foto en las historias de Instagram y compartió lo “positivo” que le ha dejado esta dura enfermedad. Además, mostró que recibió una visita bastante especial de su amigo Carlos Carmona Cadena.

“Reencontrarse con los buenos amigos, otra cosa positiva que deja la enfermedad. Gracias por destapar los buenos recuerdos universitarios. La risa cura todo y en eso usted es y será un maestro”, escribió el comunicador bogotano.

Por su parte, Carmona Cadena manifestó: “Feliz de acompañar a mi hermano de la vida en todas las etapas de su recuperación, y a su esposa, la superguerrera. Una tarde llena de buenos recuerdos”.

Carlos Carmona visitó recientemente a Diego Guauque - Foto: Instagram: Carlos Carmona

Diego Guauque sigue luchando para vencer el cáncer - Foto: Instagram: Diego Guauque

Pese a que ha vivido momentos duros, el comunicador siempre se ha mostrado positivo y ha estado bastante activo en las redes sociales, en las cuales les ha mostrado a sus seguidores el tratamiento que está recibiendo.