Andrea Guerrero habló sobre “el problema de la sociedad que se refleja en los estadios”

Andrea Guerrero es una reconocida periodista deportiva, quien se destaca por su carisma y talento que ha demostrado en la televisión colombiana, especialmente en Noticias RCN.

Recientemente, se le vio entre los asistentes a la celebración de Carlos Vives en sus 30 años de carrera artística, en donde, además, estuvieron presentes actores, artistas, presentadores y periodistas, como César Augusto Londoño, Jessica de la Peña, Inés María Zabaraín, Jorge Alfredo Vargas, Catalina Gómez, Santiago Cruz, Adriana Lucía, Alejandro Santamaría, respectivamente, y muchos otros personajes.

En medio del evento, el equipo periodístico de KienyKe abordó a la periodista deportiva, y le preguntó sobre aquella medida con la cual se negó el ingreso de las barras a los escenarios deportivos, luego de varios episodios violentos que se vivenciaron en diversos estadios del país.

Al respecto, Andrea afirmó que “es una medida de involución en términos de educación y creo que lo que está pasando hoy en los estadios es el reflejo de la intolerancia que tenemos como sociedad”.

“No aprendimos a conversar con gente que piensa distinto, porque incluso en la casa nos enseñaban: ‘Con los amigos y la familia no se habla de política, ni de religión’. Ahí empezó todo mal”, continuó diciendo.

Andrea Guerrero habló del tema en los estadios - Foto: Heidy León - SEMANA

“Es que tenemos que hablar de lo que nos distancia, porque es la única manera de convivir”, agregó de manera contundente.

“Seguimos en redes sociales a la gente que piensa similar a nosotros y ese es el pedazo que a nosotros nos ha hecho falta, que es muy grave que regresen las barras a los estadios, ¡pero claro! Estamos retrocediendo. Pero si no hay de otra... No hay identificación biométrica, si no ha pasado nada con eso, creo que son las medidas necesarias, porque si no, se van a alejar las familias, se va a alejar la gente de ir al estadio y creo que ya todos lo pensamos, así que con lo de las barras no beneficios”, sentenció.

Andrea Guerrero es periodista deportiva en Colombia - Foto: Heidy León - SEMANA

Asimismo, SEMANA le cuestionó a la periodista qué experiencia ha tenido en los estadios, tras lo sucedido en las últimas semanas, ante lo cual afirmó que “obviamente a veces nos encontramos con gente que no está de acuerdo con las opiniones que damos los periodistas deportivos y esto hay que entenderlo, porque lidiamos con las pasiones de los hinchas”.

Pero “en términos generales yo me encuentro en los estadios con gente muy cariñosa, me parece que la agresividad existe más en las redes sociales, que es la violencia digital, y no tanto cuando estoy al frente. Llego a un estadio y me encuentro con una pancarta que me está diciendo algo, lo cual me hace profundamente feliz”, comentó la comunicadora.

Un sueño cumplido para Luna, su hija

De igual manera, Andrea expresó a SEMANA cuál fue el momento en que sintió más satisfacción y alegría, no fue directamente ejerciendo su rol como periodista, sino como mamá, pese a que su profesión, irremediablemente, también ayudó.

Andrea Guererro disfruta hablar de los deportes - Foto: Instagram: @andreaguerreroquintero

“Yo creo que uno de los momentos más felices que pude vivir, -no como hincha, no como periodista, sino como mamá-, fue el día que Luna (su hija) pudo conocer a su ídolo en el estadio, que fue Fabián Sambueza, de Independiente de Santa Fe, y creo que ese día fue como cumplirle el sueño a mi hija. Creo que dije: ‘Valió la pena’”, aseguró con gran alegría.

Lo que más valora la presentadora

“Yo vivo a mil. Tengo que ser Andrea, tengo que ser la mamá de Luna; tengo que ser Andrea Guerrero, la periodista, entonces tengo que estar a mil con todo. Pero trato de cumplir las partes. A veces es muy difícil, yo creo que los días se pasan muy rápido por eso, pero lo que más me hace correr es Luna”, manifestó, dejando ver que ser madre o padre, es una responsabilidad para toda la vida.

“Entonces trato de no negociar el tiempo con ella y cada vez que voy creciendo profesionalmente, creo que lo mejor retribución que puedo tener es el tiempo para ella. Tener cada vez más horas con ella”, concluyó la comunicadora.