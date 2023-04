Diego Guauque fue sometido a un procedimiento de transfusión de plaquetas

Un dolor abdominal al que no le prestó mucha atención, pero por el cual los médicos notaron que algo no andaba bien, fue cómo empezó el cáncer del periodista Diego Guauque. “En la ecografía, el ecógrafo me dijo: “Yo le estoy viendo una cosita ahí rara, como una masita”, expuso el comunicador y por ello decidieron hospitalizarlo. En ese proceso encontraron un sarcoma que se debía atacar pronto porque estaba pegado como a tres órganos más, como un pulpo.

El periodista Diego Guauque, en Vicky en SEMANA - Foto: SEMANA

Desde ese momento, Guauque ha estado en manos de los especialistas y ha sido muy abierto con su proceso, ya que muchas personas que lo siguen en redes sociales le preguntan cómo va y le dan algunas recomendaciones para que pueda mejorarse pronto.

No obstante, él ha mostrado cada paso que da en medio de la lucha contra esta enfermedad y hace unas semanas dijo que había decidido “ser el conejillo de indias” para dejar ver cómo es vivir con cáncer. En una entrevista con el programa Bravissimo aseguró que quiere enseñarles a las personas sobre este tipo de situaciones, pues no todos están empapados del tema.

“Como yo sé que esta situación le ha pegado a tanta gente, yo lo que quiero hacer es una especie de pedagogía, pedagogía del cáncer, cuanto la gente sepa más que es el cáncer, los tipos de cáncer, qué es una quimioterapia, qué efectos tiene, cuanto más yo les pueda colaborar, pues mejor lo vamos a poder combatir”, sostuvo.

Así lo ha venido haciendo durante sus últimas apariciones en su perfil de Instagram, este jueves 20 de abril, le mostró a sus más de 200 mil seguidores que tuvo que someterse a una transfusión de plaquetas ya que le había hecho unos exámenes y los resultados no fueron los esperados.

“Ahora me van a transfundir plaquetas y acaban de llegar. Me dicen que tengo que hacer este movimiento para poder hacer la transfusión: derecha, izquierda, derecha, izquierda”, mostró mientras le hacía los movimientos a la bolsa donde se encontraban las plaquetas que entrarían a su cuerpo.

El comunicador mostró a través de sus redes que fue sometido a un procedimiento médico - Foto: @diego_reportero

Luego de ello, en otro clip, el periodista dijo que ya había terminado de hacerse el procedimiento y que había sido algo bastante rápido, pues solo duró 11 minutos y no le generó ninguna molestia o síntoma.

“No tuve ningún síntoma, me dijeron que si tenía dolor de cabeza, taquicardia u otra cosa avisara. Siempre estaba la enfermera muy linda ayudándome con una jeringa a transfundir cada una de las plaquetas, pero todo salió muy bien”, indicó en el video publicado en sus historias de Instagram.

El periodista ha hablado abiertamente sobre su proceso debido al cáncer - Foto: @diego_reportero

Al finalizar sus publicaciones, Diego Guauque compartió una fotografía donde se le vio en una camilla y a su lado una enfermera que manipulaba todos los elementos mientras el periodista recibía las plaquetas. Cabe resaltar que él mismo contó que a veces estas intervenciones, como las quimioterapias, son largas y por eso tomó los consejos de varias personas que le dijeron que llevara libros o cosas para distraerse.

En esa imagen se observó que el comunicador está aplicando lo que le dicen y se le vio con un libro en su mano derecha, bastante concentrado y tranquilo.

Diego Guauque suele leer cuando tiene que hacerse procedimientos - Foto: @diego_reportero

“¿Qué hago durante la quimio? Como frutas y pasabocas caseros, bebo agua, duermo a ratos, leo, veo alguna película en la tableta, chismoseo con mi esposa @aleja_reportera -autora de esta imagen- y publico fotos para luego leer sus comentarios... Jejejeje. Así mato el tiempo”, fue uno de los mensajes que puso Guauque en un post de redes sociales y en el cual muchos de sus seguidores le enviaron mensajes de apoyo, fuerza y también comentaron sobre situaciones similares que están viviendo.