A La Liendra no se le perdió su perro: solo lo utilizó para lanzar Soccer Stars, un partido similar a la Kings League de Piqué

Carlos Mauricio Osorio Gómez, conocido en redes sociales como La Liendra, está siendo criticado en Instagram, donde suma más de seis millones de seguidores, debido a que utilizó a su mascota Scooby, haciéndolo pasar como desaparecido, con fines publicitarios.

Desde la mañana del sábado 29 de abril, el influenciador quindiano aseguró que su perro se había perdido en El Poblado, Medellín, razón por lo que le pidió ayuda a sus fanáticos para recuperarlo. Pero poco a poco, lo que pareció una verdad, terminó siendo una ‘película’ que montó La Liendra para lanzar un partido en el que participarían algunas celebridades de la farándula colombiana.

El evento, llamado Soccer Stars, se llevaría a cabo el 30 de mayo en el Estadio Alfonso López, de Bucaramanga, y se transmitirá en Twitch. Según el cartel publicado por La Liendra, en el compromiso participarán productores de contenido como El Mindo y cantantes de música popular como Jessi Uribe.

Jessi Uribe es uno de los cantantes de música popular más consolidados del país. - Foto: Instagram

Pero, ¿qué tiene que ver el partido de fútbol que está organizando con la supuesta pérdida de su perro? Intentó imitar el argumento de la película Space Jam, en la que participó el reconocido basquetbolista Lebrom James.

“Disculpen, y gracias a quienes se preocuparon por él, pero la ocasión y la sorpresa que les tengo amerita todo lo sucedido. Gracias, discúlpenme, pero todo hacía parte del lanzamiento de ‘Fútbol Star’. Quisimos hacer la misma temática que hicieron en ‘Space Jam’, la película de LeBron James con los ‘Looney Tunes’, donde a él le secuestraban un hijo y él tenía que armar un partido. El hijo mío es Scooby, no se tomen nada personal porque simplemente fue una estrategia”, comentó.

Aunque algunos aplaudieron su estrategia para invitar al partido de Soccer Stars, otros lamentaron que hubiese mentido con su perro para captar la atención del público.

Al final, todo se trató de una estrategia de marketing para apalancar un partido que se asemeja a lo hecho por Piqué en la Kings League, un torneo que rompe con las reglas tradicionales del fútbol e involucra influenciadores y exfutbolistas de renombre.

La supuesta desaparición de su perro

En un comienzo, La Liendra mencionó que no sabía cómo había ocurrido todo, pero su mascota no estaba por ningún lado. Esto lo llevó a pensar que sus amigos le jugaron una broma o alguien con malas intenciones había tomado al perro.

El influenciador se mostró preocupado por el bienestar de su mascota. - Foto: Instagram @la_liendraa

“Liendritas, ¿cómo van? Los necesito. Hace como cuatro horas no sé nada de Scooby, no sé si se me salió de la unidad o si alguien lo cogió… sé que es muy pronto para decir que se me perdió. Estoy desesperado, ya lo busqué por todo El Poblado y por muchas zonas de Medellín (…) nada que damos con él. Si usted lo llega a ver, por favor, téngalo ahí, infórmeme, cuídemelo que hay una muy buena recompensa para quien lo vea o lo encuentre”, dijo al inicio del post, donde dejó imágenes de su fiel amigo.

“Me tiene muy desesperado, si alguien lo tiene y me quiere hacer daño, ese perro es mi vida (…) Me estoy preocupando mucho”, agregó en el clip, donde enfatizó en que ya no sabía a quién más recurrir para saber sobre su compañero.

La Liendra supuestamente estuvo a la espera de qué sucederá con su perrito. - Foto: Instagram @la_liendraa

Sin embargo, todo dio un giro inesperado horas después, pues el influenciador comentó que ya tenía información sobre Scooby y todo apuntaba a que solo lo devolverían con dinero a cambio. El creador de contenido mencionó que esperaría para ver cómo se desarrollaba todo, buscando cualquier manera para recuperar a su canino amigo.

“Scooby aún no aparece, pero ya sabemos que está bien y al parecer para devolvérmelo van a pedir algo a cambio. Vamos a ver qué es, pero como sea lo traemos de vuelta a casa”, escribió en un post de fondo blanco, relatando cómo avanzaba este proceso.