La Liendra, bastante afligido, reveló la pesadilla que vive por tema relacionado con su perrito: “Estoy desesperado”

La Liendra se ubicó como uno de los influenciadores más comentados de las redes sociales, debido a una serie de situaciones que protagonizó. El joven oriundo de Quindío fue tan criticado y como apoyado por diversos usuarios de los escenarios digitales, quienes reprocharon sus contenidos y sus opiniones sobre algunos temas.

Actualmente, el creador de contenido antioqueño tiene más de seis millones de seguidores en Instagram. - Foto: Instagram: @la_liendraa

Pese a que en distintos momentos el colombiano quedó como blanco de burlas y ofensas por declaraciones que dio sobre su vida personal, recientemente llamó la atención con un particular video en el que se le vio bastante preocupado y nervioso. Mauricio Gómez, nombre de pila del instagrammer, subió una historia a las plataformas digitales donde comentó un complicado problema que atravesaba con su mascota.

De acuerdo con lo que se reveló, La Liendra contó que estaba muy angustiado y desesperado porque su perro, Scooby, no aparecía desde hace varias horas. El paisa comentó un poco sobre su preocupación, ya que había estado buscando al canino y no daban señales de que estuviera en buen estado.

El influencer contó un momento duro que atraviesa por un tema relacionado con su mascota. - Foto: Instagram @la_liendraa

En el clip que subió a las historias de su cuenta oficial de Instagram, La Liendra mencionó que no sabía cómo había ocurrido todo, pero su mascota no estaba por ningún lado. Esto lo llevó a pensar que sus amigos le jugaron una broma o alguien con malas intenciones había tomado al perro.

“Liendritas, ¿cómo van? Los necesito. Hace como 4 horas no sé nada de Scooby, no sé si se me salió de la unidad o si alguien lo cogió... sé que es muy pronto para decir que se me perdió. Estoy desesperado, ya lo busqué por todo El Poblado y por muchas zonas de Medellín (...) nada que damos con él. Si usted lo llega a ver, por favor, téngalo ahí, infórmeme, cuídemelo que hay una muy buena recompensa para quien lo vea o lo encuentre”, dijo al inicio del post, donde dejó imágenes de su fiel amigo.

“Me tiene muy desesperado, si alguien lo tiene y me quiere hacer daño, ese perro es mi vida (…) Me estoy preocupando mucho”, agregó en el clip, donde enfatizó en que ya no sabía a quién más recurrir para saber sobre su compañero.

Sin embargo, todo dio un giro inesperado horas después, pues el influenciador comentó que ya tenía información sobre Scooby y todo apuntaba a que solo lo devolverían con dinero a cambio. El creador de contenido mencionó que esperaría para ver cómo se desarrollaba todo, buscando cualquier manera para recuperar a su canino amigo.

“Scooby aún no aparece, pero ya sabemos que está bien y al parecer para devolvérmelo van a pedir algo a cambio. Vamos a ver qué es, pero como sea lo traemos de vuelta a casa”, escribió en un post de fondo blanco, relatando cómo avanzaba este proceso.

El influenciador se mostró preocupado por el bienestar de su mascota. - Foto: Instagram @la_liendraa

No obstante, La Liendra afirmó que registraría por completo la entrega de Scooby y el pago del dinero, en caso de hacerlo de este modo, ya que no permitiría que las personas actuaran con malicia e intenciones fuertes.

“Voy a grabar todo el proceso de entrega y todo lo que pase o pidan y les mostraré en un video. Hay gente que no tiene límites de maldad… apenas tenga más noticias les cuento”, agregó en la historia.

El creador de contenido subió una fotografía en la que salía con su mascota, mostrando parte de sus rostros de una manera muy tierna. Allí ubicó un emoji de carita triste y un corazón roto, haciendo alusión a lo triste y afectado que estaba con esta situación que surgió en su presente.

Por el momento se desconoce si Scooby ya apareció o cuáles fueron las condiciones para entregar al perrito. Usuarios respaldaron al joven, mientras que otros afirmaron que era una estrategia de marketing para ganar seguidores.