Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo ponen fin a los rumores de separación; una romántica ‘cita’ con beso incluido, selló su amor

En las últimas semanas, los rumores sobre una supuesta crisis entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez eran cada vez más fuertes. A pesar de que la influencer siempre ha demostrado por activa y por pasiva todo el amor que siente hacia el padre de sus hijos, estos días se ha especulado mucho sobre su relación, por lo que ella misma se encargó de desmentirlo en redes sociales: “El envidioso inventa el rumor, el chismoso lo difunde y el idiota se lo cree”.

Algunos, incluso, fueron más allá y afirmaron que las últimas pataletas del futbolista de Al-Nassr, club del balompié saudí, están relacionadas con que Ronaldo ya no es feliz con su pareja, quien supuestamente no hace más que derrochar dinero.

Cabe recordar que, en el último partido de Cristiano Ronaldo con Al-Nassr, la eliminación de la Copa del Rey de Campeones, se salió de casillas y le gritó a su director técnico, Dinko Jelicic, comportamiento por el que figuró en las primeras páginas de la prensa deportiva.

Pues bien, ahora el turno fue para el deportista, quien no dudó en despejar todo tipo de rumor con su pareja, y es que no se ha cortado a la hora de subir una fotografía junto a Georgina en su cuenta de Instagram, como dicen, una imagen que vale mil palabras.

En la fotografía, aparecen ambos con una copa en la mano mientras comen en un restaurante, y junto a una frase que lo deja todo muy claro por si había alguna duda: “Un brindis por el amor”.

El futbolista la conoció en una tienda Gucci, mientras ella trabajaba. - Foto: Instagram: @georginagio

Desde el año 2016, ambos forman una de las parejas más conocidas del panorama internacional. Hace tan solo un año nació su hija pequeña y desde hace meses vive toda la familia en Arabia Saudí.

Aunque todo parece perfecto, hasta los medios portugueses hicieron eco de la noticia sobre una posible crisis debido al cambio de residencia de ambos y a los grandes ‘caprichos’ y gastos de la influencer.

Parece que estos meses, a pesar de pasar por uno de los momentos más duros de su vida, han conseguido seguir más fuertes que nunca. Y es que hace justo un año, nació la pequeña Bella mientras que su hermano mellizo falleció. Aunque nadie está listo para un golpe así, consiguieron unir sus fuerzas y salir hacia delante.

Georgina Rodriguez y Cristiano Ronaldo (Photo by Marco Piraccini/Archivio Marco Piraccini/Mondadori Portfolio via Getty Images) - Foto: Mondadori Portfolio via Getty Im

Georgina, la causa de la infelicidad de Cristiano Ronaldo

En el programa televisivo portugués Noite das Estrelas, de la cadena CMTV, el psicólogo Quintino Aries analizó a la pareja con base en sus apariciones en eventos públicos las últimas semanas, uno de ellos la presentación del jugador lusitano en el balompié saudí, en el que la argentina -al parecer- lució celosa.

Quintino afirmó que a Cristiano Ronaldo poco le gusta la actitud de Georgina, que se reduce en despilfarrar dinero, según él: “Ronaldo no está feliz. Georgina se pasa el día metida en un centro comercial en Riad y esa es una de las razones por las que a Cristiano esta historia le empieza a no hacer gracia. No hace más que gastar, gastar y gastar”, expuso.

El psicólogo, además, sentó una posición polémica en el programa: dejó entrever que Georgina Rodríguez debe estar por debajo del futbolista, pero como ocurre lo contrario, CR7 supuestamente está ofuscado.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. - Foto: Twitter Cristiano Ronaldo (@Cristiano)//Getty Images/Yasser Bakhsh

El malestar que se le ha visto a Cristiano Ronaldo durante y después de los partidos con el club, al que arribó el pasado enero para ganar 200 millones de dólares anuales, también estaría relacionado con la ausencia de Dolores Aveiro, que reside en Portugal.

“Los últimos comportamientos de Ronaldo demuestran dos cosas: que su vida personal no está en un momento de felicidad y que cuanto más se aleja de su madre, Dolores Aveiro, menos templado está. Y todos sabemos por qué está cada vez más alejado de su familia”, afirmó el especialista.

En el programa, defendió a la pareja una amiga muy cercana de Cristiano Ronaldo, Filipa Castro, no sin cierto enfado. “Es así… salió en un diario deportivo en España que Ronaldo y Georgina están en crisis… pero ¿ahora los diarios deportivos van a hablar de la crisis de un matrimonio en vez de hablar de temas de fútbol…?No hay crisis, lo están haciendo muy bien y están siendo asesorados… Tengo mis fuentes, estoy bien informada y no hay ninguna crisis”, dijo.

*Redacción Entretenimiento

*Con información de Europa Press