Shakira no estaría viviendo sola con sus hijos en Miami; afirman que sería una revancha contra Piqué

Shakira continuó como protagonista de distintas noticias en la prensa internacional, debido a una suma de detalles que salieron a la luz sobre la nueva vida que llevará en Miami tras mudarse de Barcelona, España. La barranquillera quedó plasmada en contenidos donde se reflejó su emoción al reencontrarse con amigos y emprender la búsqueda de un nuevo hogar, el cual le garantice la privacidad de sus hijos, Milan y Sasha.

Shakira arrancó una nueva vida en Miami (Photo by Bruce Glikas/WireImage) - Foto: Bruce Glikas/WireImage

La colombiana pisó territorio norteamericano y los medios de comunicación se enfocaron en registrar información relacionada con su nueva realidad y los proyectos que realizaría para 2023. Poco a poco dio inicio a su presente en aquella ciudad, pasando la página con lo ocurrido con Gerard Piqué durante varios meses.

En los últimos días, la atención de los curiosos y los reporteros se centró en conocer detalles de la nueva mansión que compraría la celebridad, además de los arreglos que haría en su entorno para que sus pequeños estuvieran bien. Pese a los cruces con Piqué por el convenio que firmaron en España sobre sus hijos, la artista no se detuvo y se mostró animada para salir adelante de la tristeza amorosa que atravesó.

Piqué pasó algunos días con sus hijos en Miami. - Foto: Getty Images

No obstante, recientemente, la prensa comenzó a registrar noticias relacionadas con la vida que llevará la cantante en Miami, apuntando a que no estará sola en su residencia con Milan y Sasha. Mientras se confirma si la celebridad adquiere o no una mansión en Fisher Island, exclusiva isla privada, su rutina diaria se mantiene en la casa que compró hace más de una década en North bay Road Drive, la cual posee un espacio de 750 metros cuadrados.

Según reseñó El Tiempo, citando al diario El Nacional, Shakira no viviría sola con sus dos niños en aquella mansión, por lo que lo tomaron como “un golpe” a Piqué por lo sucedido en el pasado. “Shakira no está viviendo sola con sus hijos en Miami”, escribió el medio colombiano, basándose en lo mencionado por el portal catalán.

El exfutbolista no estaría contendo con una supuesta decisión que tomó la cantante - Foto: Fotograma, 6:13, Pique Builds 5-A-Side Team Using Footballers In His Contacts /YouTube John Nellis - Instagram @shakira

En los detalles que se publicaron se habló de una situación que muchos catalogaron como “una revancha”, pues la barranquillera se habría llevado a sus padres, William Mebarak y Nidia Ripoll, a Miami, donde vivirían con ella. El Tiempo, reseñando lo informado por El Nacional, aseguró que en el reportaje se hablaba del interés de Piqué por evitar que esto sucediera, pues no había estado de acuerdo.

Aunque se conoció que los padres de Shakira salieron de la casa que habitó la cantante durante muchos años por la supuesta carta de desalojo que enviaron Gerard y Joan Piqué, no se aseguró que estuvieran junto a la estrella musical. Sin embargo, días después se le vio a la colombiana junto a su hermano, Tonino Mebarak, por lo que se asumió que todos estarían reunidos.

Nidia Ripoll contestó algunas preguntas a la prensa sobre la relación de su hija y Piqué. Foto: tomada de Instagram @shakira - Foto: @shakira

Por el momento, se desconoce sobre esta información, teniendo en cuenta que ningún vocero o representante de la cantante se refirió al respecto. Habrá que esperar a que se conozcan detalles oficiales de la futura mudanza de la también bailarina y su familia.

Es importante destacar que, a pesar de que mucho se especuló sobre las visitas de Piqué y la ausencia de Clara Chía en Estados Unidos, recientemente se conoció que el español se quedaría unos días más en Miami con otra intención. El exfutbolista estaría interesado en comprar una casa de fin de semana, la cual usaría para sus viajes y los momentos que le corresponden con Milan y Sasha.

Piqué estaría buscando casa en Estados Unidos para estar con sus hijos. - Foto: Instagram @3gerardpique

Esta información la dio a conocer la periodista Mandy Fridmann, quien utilizó sus redes sociales para comentar sobre la estadía de Piqué en Estados Unidos. La comunicadora fue clara en los motivos que lo tenían presente en tierra norteamericana, especificando que, posiblemente, el jugador intentaría estar cerca de Shakira y sus hijos cada vez que le correspondieran sus visitas.

“Vino a ver a sus hijos, reuniones de negocios y comprar propiedad”, mencionó la periodista.

Sin embargo, las Mamarazzis señalaron que Gerard Piqué regresaría más pronto a Barcelona, ya que se le acortaron los días con Milan y Sasha por lo que estaba registrado en el acuerdo que firmaron. De ser así, el catalán estaría viajando entre 1 y el 2 de mayo.