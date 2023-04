Cristiano Ronaldo arremete contra técnico de Al-Nassr tras dura eliminación: lució irreconocible

El portugués no parece a gusto en Arabia Saudita. No es el primer espectáculo desde su llegada a ese país.

El dinero no lo es todo y Cristiano Ronaldo puede dar fe de ello. Aunque es el jugador mejor pago del planeta, devengando 200 millones de euros en Al-Nassr, parece no ser feliz en el balompié de Arabia Saudita. Este lunes, 24 de abril, protagonizó una nueva pataleta.

El futbolista portugués ha estado en el ojo del huracán por su actuación durante y después de los partidos con Al-Nassr. Hace unas semanas, por ejemplo, se enojó con el exdirector técnico del club, Rudi García, dado que lo sustituyó en el tramo final de un partido. De hecho, se especula que la mala relación de los dos llevó al equipo a destituir al entrenador.

Entretanto, el pasado 18 de abril, apercolló al colombiano Gustavo Cuéllar durante un partido ante Al-Hilal, y una vez terminó el encuentro, se tocó sus partes íntimas ante decenas de hinchas que corearon el nombre de Messi desde las gradas. Por tal situación, en Arabia Saudita algunos pidieron su deportación.

Este lunes, el comportamiento de Cristiano Ronaldo también fue reprochable. Una vez terminó la primera parte del partido Al-Nassr vs. Al Wahda por la Copa del Rey de Campeones, el atacante -de 38 años- le reclamó a su cuerpo técnico por las decisiones tomadas, como quedó en evidencia en las cámaras. Sin temor, intercambió comentarios con su entrenador, Dinko Jelicic.

La mala noticia para CR7, que no pudo reportarse con gol, fue que su equipo cayó por la mínima diferencia y fue eliminado del certamen.

Desde su llegada a Al-Nassr, Cristiano Ronaldo ha marcado 11 goles y brindado 2 asistencias en 13 partidos disputados, aunque en los últimos compromisos no ha mandado a guardar la esférica al fondo de la red.

Lo peor es que en sus dos últimas apariciones, Al-Nassr perdió. Apenas hace seis días cayó dos tantos a cero ante Al-Hilal, hecho que le hizo perder terreno en la Liga Profesional Saudí, donde está a tres puntos del líder, Al-Ittihad, que tiene un partido menos.

Cristiano Ronaldo, ¿infeliz por Georgina Rodríguez?

En el programa televisivo Noite das Estrelas, de la cadena CMTV, el psicólogo Quintino Aries analizó a la pareja con base en sus apariciones en eventos públicos las últimas semanas, uno de ellos la presentación del jugador lusitano en el balompié saudí, en el que la argentina al parecer lució celosa.

Quintino afirmó que a Cristiano Ronaldo poco le gusta la actitud de Georgina, que se reduce en despilfarrar dinero, según él. “Ronaldo no está feliz. Georgina se pasa el día metida en un centro comercial en Riad y esa es una de las razones por las que a Cristiano esta historia le empieza a no hacer gracia. No hace más que gastar, gastar y gastar”, expuso.

El psicólogo además sentó una posición polémica en el programa: dejó entrever que Georgina Rodríguez debe estar por debajo del futbolista, pero como ocurre lo contrario, CR7 supuestamente está ofuscado.

“Y lo peor de todo es que se cree que está a la altura de Cristiano. Ella solita se está colocando en un pedestal y a él no le está gustando nada”, expuso.

El malestar que se le ha visto a Cristiano Ronaldo durante y después de los partidos con el club, al que arribó el pasado enero para ganar 200 millones de dólares anuales, también estaría relacionado con la ausencia de Dolores Aveiro, que reside en Portugal.

“Los últimos comportamientos de Ronaldo demuestran dos cosas: que su vida personal no está en un momento de felicidad y que cuanto más se aleja de su madre, Dolores Aveiro, menos templado está. Y todos sabemos por qué está cada vez más alejado de su familia”, afirmó el especialista.