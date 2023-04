Cristiano Ronaldo estuvo enamorado de dos cantantes: masajista suyo reveló quiénes son y cuánto pagó por sus teléfonos

Aunque Cristiano Ronaldo luce feliz con Georgina Rodríguez, que en su serie en Netflix ha estado compartiendo detalles de su cotidianidad con el futbolista, lo cierto es que antes de salir con ella estuvo enamorado de otras mujeres, por las que hizo verdaderas locuras.

Rod Thornley, masajista del jugador en su primera etapa en Manchester United (entre 2003 y 2009), reveló al medio The Sun que le dejó un lujoso automóvil a mitad de precio sólo por conseguirle el contacto de una mujer, con quien ansiaba conversar.

Cristiano Ronaldo tuvo dos ciclos en Manchester United, el segundo de ellos de 2021 a 2023. - Foto: Getty Images

La pretendida por el futbolista lusitano era Kimberly Wyatt, artista estadounidense que fue parte de la reconocida agrupación The Pussycat Dolls.

“Mientras veía Factor X, me preguntó si podía conseguir el número de Kimberly Wyatt. Le pregunté: ‘¿Y qué hay para mí? Te consigo números y no recibo nada a cambio’. Él me dijo: ‘Está bien, ¿quieres mi coche? Si me voy al Real Madrid, te vendo mi coche a mitad de precio’”, comentó Rod Thornley.

A final de temporada, cuando se concretó su fichaje por el Real Madrid, Cristiano Ronaldo cumplió con la promesa que le hizo al masajista. Le vendió su Porsche Carrera Cabrio a precio de ganga.

“Le pregunté si el trato seguía vigente. Y lo cumplió. Le di 30.000 libras por un coche de 60.000 libras. ¡Al día siguiente lo vendí por 50.000 libras!”, agregó Rod Thornley. Además, confesó que con las ganancias por el vehículo tomó unas jugosas vacaciones a Maldivas, reconocido por sus exóticas islas en el sur de Asia.

Cristiano Ronaldo suma 11 goles en Al-Nassr, al que arribó el 2023. - Foto: Twitter: @SPL

La otra mujer con la que el masajista ayudó a Cristiano Ronaldo fue Dannii Minogue, cantante, compositora y actriz australiana.

“Ronaldo me dejó darle un masaje y el Factor X estaba en la televisión. ‘¿Quién es esta chica?’, preguntó. Era Dannii Minogue (…). Solo soy el masajista del Manchester United. Pero soy un hombre con muchos contactos y a los cuatro o cinco días tenía el número de Dannii Minogue y se lo di”, expuso con poca modestia Rod Thornley.

Valga recordar que Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo, una de las parejas más famosas del planeta, se conocieron en 2016, en una visita del futbolista a una tienda Gucci, en Madrid, donde ella trabajaba. Hoy, ambos viven en Arabia Saudita, donde el jugador llegó a comienzos de año, luego de firmar contrato con Al-Nassr, club que le paga 200 millones de euros por temporada.

Piden la deportación de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo parece inconforme con el fútbol de Arabia Saudita. En el juego más reciente con Al-Nassr, en la derrota 0-2 ante Al-Hilal, fue protagonista de escenas poco deportivas que lo tienen en el ojo del huracán.

Primero apercolló al colombiano Gustavo Cuéllar y después realizó gestos obscenos contra un sinnúmero de aficionados en las gradas. Como si eso fuera poco, en las últimas horas varias personas han pedido su deportación.

Cristiano Ronaldo no pudo retener con Al-Nassr el liderato de la liga local. - Foto: Captura de pantalla: @SC_ESPN

Una vez finalizado el partido en el que Al-Nassr casi que renunció a sus opciones de coronarse campeón de la liga saudí, dado que con la derrota quedó a tres puntos del líder del torneo, que además tiene un partido menos, Cristiano salió cabizbajo rumbo al camerino.

Antes de abandonar el césped, le esperaba una sorpresa más. Desde la tribuna algunos aficionados corearon el nombre de Messi, con quien ha sido comparado los últimos 20 años, hecho que no le cayó nada bien. El jugador lusitano se tocó sus genitales, al parecer con la intención de provocar a los seguidores.

Cristiano Ronaldo, tribünlerden gelen "Messi" tezahüratlarına böyle karşılık verdi. — Aykırı (@aykiricomtr) April 19, 2023

Pues bien, Nouf bin Ahmed, jurista especialista en derecho internacional, afirmó que interpondrá una denuncia contra Cristiano Ronaldo en la Fiscalía por “un delito de indecencia pública”.

“Se considera un delito de deshonra pública, y es uno de los delitos que supone el arresto y la deportación si es cometido por un extranjero”, expuso. Según ella, si la justicia de ese país comprueba que el jugador en efecto incurrió en una falta, podría despedirse de Al-Nassr y el balompié saudí.