La increíble historia de superación de Luis Felipe Uribe, el clavadista que vivió debajo de las gradas de las piscinas de Pereira y consiguió cupo a París 2024

No era una casa, ni un apartamento, pero era su hogar. En ese cuarto, acondicionado en el escenario deportivo para la natación, no había habitaciones, pero había camarotes donde descasar, con frazadas, un abrazo y un beso antes de dormir. Tampoco tenían una gran cocina o comedor, pero sí los utensilios necesarios para compartir un buen plato de comida en familia. No había lujos, había amor y la tenacidad de Mercedes Bermúdez y Luis Alberto Uribe para sacar adelante a sus cuatro hijos.