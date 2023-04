Nuevo chisme asegura que Cristiano Ronaldo y Georgina podrían terminar: “No hace más que gastar y gastar”

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez no son tan felices como lo muestra la serie de la modelo en Netflix, aseguraron en Portugal. Este abril, una vez más, tomó fuerza el rumor de que el futbolista estaría aburrido junto a ella, de ahí su polémico comportamiento en los últimos partidos con Al-Nassr.

En el programa televisivo Noite das Estrelas, de la cadena CMTV, el psicólogo Quintino Aries analizó a la pareja con base en sus apariciones en eventos públicos las últimas semanas, uno de ellos la presentación del jugador lusitano en el balompié saudí, en el que la argentina al parecer lució celosa.

Cristiano Ronaldo estuvo acompañado de su familia en la presentación como jugador de Al-Nassr. - Foto: Getty Images/Yasser Bakhsh

Quintino afirmó que a Cristiano Ronaldo poco le gusta la actitud de Georgina, que se reduce en despilfarrar dinero, según él. “Ronaldo no está feliz. Georgina se pasa el día metida en un centro comercial en Riad y esa es una de las razones por las que a Cristiano esta historia le empieza a no hacer gracia. No hace más que gastar, gastar y gastar”, expuso.

El psicólogo además sentó una posición polémica en el programa: dejó entrever que Georgina Rodríguez debe estar por debajo del futbolista, pero como ocurre lo contrario, CR7 supuestamente está ofuscado.

“Y lo peor de todo es que se cree que está a la altura de Cristiano. Ella solita se está colocando en un pedestal y a él no le está gustando nada”, expuso.

Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo estrenó una serie de ella en Netflix. Foto Instagram @georginagio - Foto: Instagram @georginagio

El malestar que se le ha visto a Cristiano Ronaldo durante y después de los partidos con el club, al que arribó el pasado enero para ganar 200 millones de dólares anuales, también estaría relacionado con la ausencia de Dolores Aveiro, que reside en Portugal.

“Los últimos comportamientos de Ronaldo demuestran dos cosas: que su vida personal no está en un momento de felicidad y que cuanto más se aleja de su madre, Dolores Aveiro, menos templado está. Y todos sabemos por qué está cada vez más alejado de su familia”, afirmó el especialista.

La otra versión sobre Cristiano y Georgina

En el programa televisivo también hubo quienes afirmaron que la relación está en buen momento, solo que hay quienes no les cae muy bien Georgina Rodríguez y crean chismes para afectar su romance con Cristiano Ronaldo, con quien se conoció en 2016, tras una visita suya a una tienda Gucci en Madrid en la que él trabajaba.

Quien defendió a la pareja fue ni más ni menos que una amiga muy cercana de Cristiano Ronaldo, Filipa Castro, no sin cierto enfado. “Es así… salió en un diario deportivo en España que Ronaldo y Georgina están en crisis… pero ¿ahora los diarios deportivos van a hablar de la crisis de un matrimonio en vez de hablar de temas de fútbol…?No hay crisis, lo están haciendo muy bien y están siendo asesorados… Tengo mis fuentes, estoy bien informada y no hay ninguna crisis”, dijo.

Georgina Rodríguez acompañó a Cristiano Ronaldo en uno de sus momentos más difíciles, la Copa Mundo Qatar 2022. - Foto: Instagram

Más allá de la versión de Filipa Castro, otro de los presentes en el programa, Leo Caeiro, aseguró que lo de la buena relación no es más que una fachada. De acuerdo con él, si ambos están juntos es porque la imagen que proyectan les favorece a nivel publicitario, todavía más si se tiene en cuenta que recientemente Georgina estrenó la segunda temporada de su serie en Netflix.

Caeiro incluso afirmó que no cree que ambos se casen, como lo desea Georgina Rodríguez en Netflix. “Hace meses lo llevo diciendo. No están bien y es probable que se separen. La realidad es que CR7 está harto de ella. Esa es la realidad. Sigo diciendo que no habrá boda. Están juntos para alimentar el producto”, manifestó el invitado.