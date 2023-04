Los del Sur no bajan de “adefesio” a César Augusto Londoño y le echan en cara cuando René Higuita le pegó: “Por imprudente”

César Augusto Londoño, uno de los referentes del periodismo deportivo en Colombia, fue blanco de críticas de Felipe Muñoz, líder de la barra Los del Sur, un sector de la hinchada de Atlético Nacional que el pasado fin de semana protagonizó desmanes en el estadio Atanasio Girardot.

Muñoz conversó acerca de la ruptura entre Los del Sur y la dirigencia de Atlético Nacional, que decidió cortar algunos beneficios apuntando a la sostenibilidad financiera del club. Lo hizo en conversación con el barranquillero Elkin de la Hoz, en su canal de YouTube Dímelo King.

El partido Atlético Nacional vs. América estuvo en vilo por hechos violentos en el Atanasio Girardot. - Foto: @Yulianasuaza84 @juandl84

En la entrevista, el líder de Los del Sur fue preguntado por un trino de César Augusto Londoño tras los hechos violentos en el principal escenario deportivo Medellín.

“Las barras bravas están identificadas: son vagos, drogadictos, con tendencia al bandidaje, andan armados y con malas intenciones. Pero los dejan ingresar a los estadios. Tienen un negocio montado con boletas, droga, licor y viajes. Hay que erradicarlas, delincuentes disfrazados”, fue el tuit de Londoño por el que de la Hoz le preguntó a Felipe Muñoz.

El líder de Los del Sur respondió sin pelos en la lengua no solo sobre el trino, sino sobre César Augusto, a quien cuestionó como periodista.

“Creo que me sé de memoria los tuits de ese personaje nefasto, a quien no sé cómo le doy importancia, pero me toca enterarme muy bien de esos adefesios periodísticos de todos los días. Me imagino que es uno donde dice “drogadictos”. Sinceramente, a eso no hay que gastarle neuronas leyendo. Yo me imagino que ha dicho lo mismo que toda la vida”, expuso.

Felipe Muñoz, líder de la barra Los Del Sur. - Foto: Alcaldía Medellín y @pipe3dc

Muñoz también afirmó que en las barras en efecto puede llegar a ver delincuentes, como lo planteó el periodista, pero que no por ello puede generalizar y señalar a todos las agrupaciones de hinchas que alientan desde las gradas a sus equipos.

“Es una afirmación torpe, estúpida, tonta, calumniosa, discriminatoria, estigmatizante, estereotipadora. Lo que él dice es algo que él cree o que tal vez pueda existir en las barras, pero que no existe la manera de generalizar de esa forma. Es una apreciación estúpida de un periodista que es muy célebre y no porque sea bueno”, agregó.

Le recordó el golpe que le propinó Higuita

Felipe Muñoz —que los últimos días ha estado dando su versión del “divorcio” con la dirigencia de Atlético Nacional, que hasta hace unos días brindaba boletería, recursos para los tifos y dinero para la protección de la hinchada visitante a Los del Sur— arremetió tanto contra César Augusto Londoño, que incluso le recordó la vez que René Higuita lo golpeó.

Sucedió el 15 de julio de 1992, en el Aeropuerto José María Córdova, donde Higuita se topó con César Augusto Londoño y le pegó un puño en el ojo. Con ambos en el piso, el médico de Atlético Nacional y el periodista Édgar Perea tuvieron que mediar para que la situación no empeorara, en especial tras las palabras del guardameta de la Selección Colombia: “No me lo quites a ver qué es lo que este quiere conmigo”.

René Higuita, exguardameta de la Selección Colomnbia. - Foto: Getty Images

En ese contexto, Felipe Muñoz dijo el Dímelo King: “No sé si sabías que un ídolo, René Higuita, una vez le dio su merecido en un aeropuerto hace muchos años precisamente por imprudente, por grosero, por irrespetuoso. Entonces es algo a lo que ni siquiera se le puede dar atención. Prefiero darle la atención a periodistas que aun estando equivocados, aun calumniando, más o menos están cercanos a la realidad o más o menos tienen el problema identificado. Este se refiere a un montón de personas que no tienen que ver acá”.