Diego Guauque dejó ver los estragos de la quimioterapia frente al espejo: “Por lo menos pestañas y cejas ahí siguen”

Desde el pasado enero, el periodista Diego Guauque ha estado compartiendo con sus seguidores cómo avanza el tratamiento contra el cáncer de abdomen, enfermedad por la que tuvo que dar un paso al costado temporal en el programa televisivo Séptimo Día.

Este 29 de abril, por ejemplo, comentó cómo impactaron su físico las quimioterapias a las que se sometió. Lo hizo frente al espejo, mientras intentaba afeitarse.

“Yo no les había comentado, pero otro de los efectos de la quimio, aparte del pelo, que es evidente, es que el vello facial también me lo erradicó. Ya no me tengo que afeitar a diario. Me lo erradicó como en un 90 %. ¿Positivo o negativo, bueno? No sé”, comentó.

Mientras intentaba quitar los pocos vellos que tenía en su rostro, con cierta ironía dejó ver el lado bueno del asunto. Las pestañas y las cejas permanecen intactas.

“Por lo menos pestañas y cejas ahí siguen. Me salen unos pelitos, pero delgaditos”, agregó en la grabación.

Diego Guauque ya cumplió las ‘quimio’, ¿qué sigue?

Apenas días atrás, el 17 de abril, Diego Guauque contó que recién había acabado su cuarta y última sesión de quimioterapia, al menos por ahora. El equipo médico será el encargado de determinar si el trabajo hecho fue el suficiente para atacar al sarcoma que le ha robado la calma en los últimos meses.

“Me siento, literalmente, como un lulo [risas]. Ahí voy. La última vez que charlamos estaba en la clínica, porque me acababan de hacer una cirugía, tratando de encontrar ese sarcoma. El viernes pasado terminamos mi cuarta quimioterapia, me ordenaron cuatro. La idea es debilitarlo y atacarlo”, dijo en Día a Día.

Será en una fecha especial, el cumpleaños de su hija, cuando se analice qué tanto contribuyeron las quimioterapias para la reducción del sarcoma y se determine si deberá ser sometido a una nueva intervención quirúrgica.

“Me van a hacer un examen interno el 12 de mayo. Mi hija cumple años ese día, creo que se están alineando los astros y Dios. El objetivo es que salga de ese examen y que se haya reducido. Si los médicos y oncólogos ven que se redujo, seguramente me someterán a otra cirugía”.

Los primeros días lidiando con el cáncer

Diego Guauque, en Vicky en SEMANA, ya había expuesto cómo fueron los primeros días lidiando con el cáncer. Incluso, se refirió a la experiencia de llegar a un centro oncológico acompañado de su esposa y de su hija.

Relató cómo fue su encuentro en el hospital con pacientes con una condición de salud similar y confesó que algunos lo reconocieron, le preguntaron qué tipo de cáncer padecía y le brindaron la fortaleza para afrontar esta prueba.

“En la habitación donde yo estaba, todos mis vecinos, también enfermitos. Cuando salíamos a caminar y yo bueno, hacer el ejercicio y la cosa. Nos volteábamos a mirar y yo, qué pecado. ¿Qué tienes tú? No, Leucemia; ¿qué tienes tú?, cáncer de páncreas, de hígado, ¿y tú?”, dijo.

“Me conocen, porque esta cosa me publicitó bastante y me dan ánimo. ¡Vamos, Diego!, fresco, yo llevo tres meses bien, la quimio te va a mejorar, me dicen. Entonces yo estoy muy esperanzado. Voy a descansar acá en la casa y decir: ‘Ya, vamos, con berraquera. Vamos con la quimio, que eso sea mi vida y que empiece a mejorar; que esa quimio empiece a maltratar lo último que tengo de ese sarcoma dentro de mi cuerpo y empiece a eliminar”, contó el comunicador social.

