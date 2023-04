Anuel AA le canta a Karol G como Shakira a Piqué: le restriega que “Feid la dejó”

El artista boricua no supera a La Bichota y ahora adapta las letras de sus canciones pensando en ella.

Anuel AA parece no olvidar a Karol G, según parece demostrarlo en sus conciertos al no dejar de mencionarla, adaptando su nombre a las letras de las canciones, pero también sacándole en cara su supuesto romance con uno de los artistas de música urbana de mejor momento en Colombia: Feid.

En su más reciente concierto en Estados Unidos, donde está adelantando la gira The Legends never Die, el boricua interpretó la canción Más rica que ayer, que desde su lanzamiento ha sido tomado como una referencia hacia La Bichota. Sin embargo, en un instante en que dejó que su público la interpretara a capela, completó una canción haciendo referencia a la artista paisa.

En su presentación, Anuel cantó “me dice que esto quede entre nosotros”, para luego hacer un silencio y que el público continuara: “Y muchos corazones rotos”. Luego, él retomó la letra, solo que cambiando la versión original: “¿será que el novio la dejó?” por “¿Será que Feid la dejó?”.

Lo hecho por Feid recuerda, hasta cierto punto, lo que Shakira hizo con Piqué en sus últimas canciones, en especial en la Music Session #53 junto a Bizarrap, que le dio la vuelta al mundo: recordarle a su nueva pareja, Clara Chía.

“Clara-mente, no es como suena. Tiene nombre de persona buena”, dice un fragmento de la canción de Shakira con la que está facturando a costa de su tusa por el exjugador del FC Barcelona.

La joven le habría puesto los puntos claros al exfutbolista sobre su relación con Shakira. - Foto: Instagram @3gerardpique - @shakira

“Como Karol G en mi cama”: otro verso de Anuel AA

A través de redes sociales circula otros video que se ha viralizado. Se trata del momento en el que el artista canta un verso de su éxito Amanece’, dado que en un fragmento dice literalmente: “Como Karol G en mi cama”.

Esta no es la primera vez que el boricua menciona a la paisa. En Venezuela, dio uno de sus más recientes conciertos y levantó polémica por una de las canciones que interpretó en vivo, sencillo que realizó hace ya varios años con su exnovia Karol G y que luego de la ruptura con la colombiana había dejado en el olvido.

Anuel y Karol G. - Foto: Instagram @karolg

Se trata del sencillo Secreto, en el que el boricua y la paisa se declaran su amor y que hizo parte del CD número dos del disco Emmanuel, el segundo trabajo discográfico del cantante puertorriqueño. Esa canción junto a la colombiana no se escuchaba en vivo desde hace más de dos años y todo porque los cantantes ya no están juntos. Sin embargo, esta vez sí sonó.

Karol G prepara gira en Norteamérica

A través de un emotivo video publicado tres días atrás, Karol G les contó a sus fans la noticia del inicio de esta gira, que arranca el 11 de agosto y termina en septiembre, en Estados Unidos, y recorrerá inicialmente las ciudades de Miami, Nueva York, Houston, Las Vegas, Los Ángeles y Dallas.

El anuncio fue recibido con sorpresa pues, a mediados de marzo, la propia artista había contado a través de sus redes sociales que, por lo menos este año, no volvería a pisar un solo escenario musical.

Filtran fotografías que tendría que haber publicado la revista 'GQ'. - Foto: Tomada de Instagram @karolg

La razón, al parecer, es que Carolina Giraldo, nombre de pila de la artista, se tomaría un tiempo indefinido de descanso, luego de casi tres años seguidos de trabajo arduo en los que realizó dos tours, uno de ellos mundial; lanzó álbum y hasta superó una ruptura amorosa.

“Yo sé que había dicho que no, pero con el amor a este álbum y mis ganas de cantar todas las canciones con ustedes no me aguanté #MañanaSeraBonitoTour es una realidad”, escribió La Bichota en su Instagram y en Twitter.