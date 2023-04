Anuel AA estrena nueva canción: confesó para quién va dirigida, ¿será una dedicatoria a Karol G?

El cantante y rapero puertorriqueño Anuel AA vuelve a ser noticia y todo por su más reciente lanzamiento musical, Mi Ex, que hizo en colaboración con el artista Wisin. Su reciente sencillo ha sido relacionado con el nombre de la talentosa también cantante Karol G, quien ha logrado posicionarse en el puesto uno a nivel mundial.

Aunque ‘La Bichota’ no ha sido la única expareja del boricua, pues muchos recordarán que, tras su ruptura, Anuel inició un romance mediático y polémico con Yailín ‘la más viral’, cantante famosa en Puerto Rico, con quien se dejó ver muy pasional en diferentes eventos públicos. Fue tan fogoso este noviazgo que al poco tiempo ella quedó embarazada. Sin embargo, mientras se dio el tiempo de gestación de su primera hija, el amor entre la pareja terminó y los artistas siguieron sus caminos aparte.

Pese a que no se conoce con exactitud para quién iría dirigido, la letra de la canción es contundente, sobre todo en el siguiente apartado: “Aunque borraste mi número sé que lo tienes en tu memoria. Sé que ese Instagram falso eres tú, bebé, mirando mis historias”.

Lo anterior, en redes sociales lo han relacionado como ‘respuesta’ a la exitosa canción de Karol G y Shakira, con TQG, donde le lanzaron algunos dardos a sus exparejas, e incluso, a Yailín y a Clara Chía Marti: “Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me está’ viendo to’a las historias. Bebé, ¿qué fue? No pues, qué muy tragaíto’ ¿Qué haces buscándome el la’o Si sabes que yo, errores, no repito?”.

Otro fragmento relacionado entre la canción del rapero boricua y ‘La Bichota’ fue en la canción Mami, a dúo con Becky G: “No me vuelvas a llamar, que hasta boté el celular, de lo tóxico que eres, se volvió perjudicial. Lo que se va, se va… Conmigo no te equivoques. De lo tóxico que eres, no te quiero ver más […] No me llames, que mi número cambié; si quieres que te lo dé... Llama, 1-800-jódete”.

A su vez, un internauta en Twitter manifestó que el vehículo que aparece en el video oficial de Mi Ex —en el tiempo que fueron pareja—, sería un claro referente de que la nueva canción de Anuel AA es una supuesta dedicatoria para la reguetonera.

Los rumores y especulaciones han tomado fuerza con las recientes declaraciones dadas por el boricua, junto con el también reguetonero Wisin, días antes de su estreno oficial en las plataformas musicales.

“Que tienen una ex que recuerdan y que extrañan y que la aman y que quisieran estar ahí con ella. Sencillo, un mensaje pa’ la juventud, que crean en el amor”, expresó el artista entre risas.

Anuel canta en concierto una de sus canciones con Karol G, ¿aún no la olvida?

Se trata del sencillo Secreto, en el que el boricua y la paisa se declaran su amor y que hizo parte del CD número dos del disco Emmanuel, el segundo trabajo discográfico del cantante puertorriqueño, donde también aparecen canciones como Jangueo, Ferrari y Así soy yo. Esa canción junto a la colombiana no se escuchaba en vivo desde hace más de dos años y todo porque los cantantes ya no están juntos, sin embargo, esta vez sí sonó.

Secreto no es la única canción que compartieron los exnovios Anuel y Karol G. En ese mismo disco del boricua aparece China, canción en la que hace presencia la paisa y otro colombiano famoso en el mundo del reguetón: J Balvin. Por el lado de la cantante también hay sencillos junto al puertorriqueño. En su álbum Ocean hay dos canciones en las que la expareja mostró su intimidad: Dices que te vas y Culpables, las dos muy sonadas entre 2019 y 2020.

En redes sociales ya están circulando varios videos en los que se le ve a Anuel muy animado interpretando Secreto en tarima, ante la mirada atónita de sus fanáticos venezolanos, quienes no daban crédito que fue preciso en su país donde Anuel volvió a revivir algo del amor que tuvo con Karol G, a quien últimamente ha mencionado tácitamente luego del tsunami que se creó con el éxito de TQG, canción que la paisa canta junto a su compatriota Shakira.