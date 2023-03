Anuel AA se burla de Maluma en redes: “me dijo que yo era más lindo que él”

Se decía que Anuel AA y Maluma eran como el agua y el aceite y no se podían ni ver, pues el boricua había arremetido contra el colombiano en una canción que lanzó en 2019 y desde eso ninguno de los dos cantantes había hecho intentos de siquiera limar asperezas, menos de colaborar en una canción juntos, por eso sorprendió tanto verlos en el estudio de grabación realizando una canción en colaboración.

Y aunque aún no queda claro si en efecto años atrás los dos cantantes pelearon y por eso Anuel decidió “tirarle” a Maluma en su canción, situación en la que terminó salpicado hasta Bad Bunny, este conflicto les funciona ahora de gancho publicitario, pues el colombiano ha estado repitiendo la frase del boricua: “nunca flow Maluma, siempre REAL G”; y el puertorriqueño le cambia el sentido para hacer amistad con el paisa: “siempre flow Maluma, nunca REAL G”.

Anuel AA genera controversia con una foto. - Foto: Foto tomada de Instagram @anuel

Este ir y venir de “amigos y rivales” sería uno de los grandes temas de esta nueva canción, que muchos atinan a decir sería otra respuesta del boricua a su exnovia colombiana, Karol G, quien hace unas semanas puso al mundo a sus pies con el lanzamiento de su disco Mañana será bonito, cuyo sencillo estelar fue nada más y nada menos que TQG junto a Shakira, con una letra despechada que muchos le adjudicaron al puertorriqueño.

Y en efecto, al intérprete de Hasta que Dios diga le dolió, pues en su última canción, Más rica que ayer, lanza la siguiente estrofa: “Yo te fallé y lo que has hecho es desquitarte, por eso ni te juzgo, tú ni puede’ lastimarme, si tú me perdona’, te perdona’ lo que hicimo’, ustede’ no son ni la mitad de lo que tú y yo fuimo’, yo era un ignorante y manejarlo no supimo’, a vece’ lo que damo’ no es lo que recibimo’, ya ni tengo tu contacto, pero si tú quiere’ sigo siendo el nene y me escribe’, tírame el DM, no pa’ estar peleando, tú no ere’ Shakira ni yo Piqué”.

Finalmente, y luego de generar el debate respectivo sobre sus sentimientos hacia Karol G, en el clip de esta misma canción aparece Maluma, transición perfecta para generar la expectativa de su nueva canción juntos, sin embargo, las rencillas entre los dos siguen en redes sociales y la última publicación que realizó el boricua lo demuestra, pues puso hasta a sus seguidores a escoger entre él y el intérprete de La Fórmula.

Maluma y Anuel anuncian colaboración. - Foto: Foto: Instagram @maluma.

“Ayer @maluma me dijo q yo soy mas lindo q el 🤨🤨🤨 No me lo creí 🤔🤔🤔🤔 MUJERES HABLEN CLARO 🗣️ me lo dijo enserio o me lo dijo pa hacerme sentir bien????? 😩😩😩 NO ME ROMPAN EL CORAZÓN TODO EL MUNDO COMENTANDO MALUMA 🥹😢”, escribió el puertorriqueño acompañando un álbum de fotos en las que aparecen él, Maluma y otros integrantes de su equipo de trabajo.

A simple vista el mensaje es muy tierno, sin embargo, el mismo Maluma lo respondió y dejó claro que se trataba de una vil burla, pues al parecer él nunca le habría dicho ningún halago a su colega. “Jjajajajajajaj q hppp !!! 🔥”, fue el comentario de Maluma, que se puede ver en la sección de comentarios de la publicación, que ya cuenta con más de un millón 300 mil likes.

Otro detalle de esta publicación es que Anuel revelaría el nombre de su canción con Maluma. ‘Rompecorazones’ sería el título de este tema, que sería la continuación de su anterior sencillo y que aún no tiene fecha de estreno, pero sí sería muy pronto, pues la campaña de expectativa que están generando se puede agotar rápido y en este momento Shakira y Karol G siguen en los primeros lugares de las listas de lo más escuchado a nivel mundial, lo que ha acelerado el trabajo no solo de los reguetoneros, sino de varios artistas del medio.