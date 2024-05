¿Culpa de los tragos? Karen Sevillano se mostró arrepentida en ‘La casa de los famosos’ y pidió perdón por fuerte reacción: “Me siento frustrada”

Después de la más reciente fiesta que disfrutaron los participantes de La casa de los famosos Colombia, el pasado viernes 3 de mayo, la tensión llegó a su punto más alto en el reality debido al mal comportamiento que tuvieron algunas celebridades, al parecer, producto de los tragos de más que se tomaron en medio de la dinámica, que esta vez se llevó a cabo al ritmo de la samba.

Por esta razón, el Jefe optó por tomar una serie de decisiones que dejaron a todos los integrantes de la casa con la boca abierta, ya que quitó algunos beneficios y le dio un giro a la placa de nominados.

Sin embargo, una de las determinaciones que más causó impacto tanto en los famosos como en los televidentes, fue la expulsión de Isabella Santiago por romper varias reglas de la competencia, por lo que se le exigió abandonar la casa de manera inmediata.

Por su parte, Karen Sevillano perdió la inmunidad que había ganado al contestar el teléfono, sumándose a la placa de nominados a tan solo un día de conocer las votaciones de los amantes de este formato de entretenimiento.

aren Sevillano se mostró arrepentida en ‘La casa de los famosos’ | Foto: Captura de pantalla La casa de los famosos Colombia

Tras conocer las decisiones del Jefe, la creadora de contenido no pudo contener sus lágrimas debido a que, al igual que Isabella, puso en riesgo su permanencia en el reality, teniendo en cuenta que cruzó los límites de respeto con sus compañeros Camilo Pulgarín, Miguel Melfi, quienes también quedaron expuestos en la placa.

No obstante, su caso fue calificado como una acción menos grave, lo que les da la oportunidad de continuar en la competencia, pero con una sanción general para todos los participantes de La casa de los famosos Colombia, que consiste en no volver a celebrar fiestas hasta una nueva orden.

Ante esta situación, Karen recordó la fuerte reacción que tuvo especialmente con Melfi, luego de que él tomara sin su consentimiento la almohada que tiene puesta una chaqueta de su novio Neider. De acuerdo con las imágenes que registraron las cámaras, la caleña agarró a puños al cantante panameño mientras estaba en el suelo.

Además, todo parece indicar que era una de las concursantes que, pese a los tragos que se tomó, estaba sobria. Aun así, la influencer no midió sus límites con Melfi, que sí estaba un poco ebrio, y lo golpeó en repetidas ocasiones.

“Melfi, ya, no me quiero enojar ni hoy ni mañana. Pásame ya eso, sabes que no me gusta que me cojas a mi novio, perro. Pásame ya, Melfi soltá, te voy a meter un puño muy fuerte. Pásame a mi novio, dámelo que me da rabia”, expresó Karen con un visible gesto de molestia mientras le daba palmadas y puños a su compañero.

Debido a esto, la caleña se mostró arrepentida y pidió perdón en medio del llanto: “tengo rabia, me siento como que no sé, no sé cómo le hablo a la gente, no me quiero convertir en una persona tóxica, no más para que la gente entienda hasta dónde debe llegar. Me siento frustrada. Me siento maniatada. A mí no me gusta enojarme con la gente ni dejarle de hablar a la gente”, afirmó.

Con lágrimas y con cara de vergüenza, Karen Sevillano se sintió muy mal por la situación que pasó en la fiesta de este viernes, en la que Isabella Santiago resultó Expulsada de la competencia por "Acoso" a su compañero Melfi. 👀 #LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososColombia pic.twitter.com/VvNLkf6CFB — Rafael Arias (@Rafarias97) May 5, 2024