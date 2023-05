Anuel AA le dedica ofensiva canción a Feid y sigue sin superar a Karol G. “Dedícate a criar a tus hijas”, le piden en Instagram

Anuel AA no deja de comportarse como “un novio tóxico” con Karol G, pese a que terminaron su relación amorosa ya hace tiempo. Cinco días atrás, le dedicó una canción subida de tono, y este 10 de mayo le dedicó otro tema a Feid, quien al parecer está saliendo con la artista paisa.

El cantante boricua, que está usando a Karol G como el centro de sus canciones, de la misma manera que Shakira hizo con Piqué, realizó una publicación en Instagram dirigida a Ferxxo, uno de los exponentes de la música urbana que más está pegando en este momento. Lo hizo sonriente y sin sonrojarse, actitud por la que algunos le reprochan.

Anuel AA y Karol G estuvieron juntos hasta 2021. - Foto: Instagram Karol G

En Instagram, donde suma más de 33 millones de seguidores, compartió una foto en la que se le ve sosteniendo un cartel que dice: “Fuc*, Ferxxo”.

Pero no fue lo único que Anuel AA hizo para llamar la canción de La Bichota, quien, a diferencia de él, enterró su relación en el pasado para sanar y volver a amar junto a alguien más. “Mama bicho, fuc* you. Mama bicho, te voy a cantar.

Adicional, en la descripción de la publicación, escribió: “Y esta se la dedicó a tu novio, bebé”.

Entre los comentarios destacados en la foto y el video subidos por Anuel AA sobresalieron: “Bueno, pero Anuel ya está pasado en conchudez, dedícate a criar a tus hijas”; “ni Shakira se atrevió a tanto”; “te entiendo, Anuel, yo también estoy obsesionada con el Ferxxo” y “Anuel se parece a mí, yo tampoco supero a mi ex”.

‘Mejor que yo’, al canción de Anuel para Karol G

El pasado 4 de mayo, Anuel AA confirmó lo que hasta hace poco era un secreto a voces: que no ha logrado superar la ruptura amorosa con Karol G. Le dedicó su nueva canción, Mejor que yo.

“Te la dedicó, bebé”, escribió Anuel en su Instagram, a la par que subió un video con el que parece ser un mensaje no solo para ella, sino para Feid, con el que supuestamente tiene un romance.

“Hace tiempo que ya no nos comemos, ya tienes novio, te echo de menos. Él no te entiende como yo te entiendo y ni te lo mete como yo te lo meto. Mejor que yo nunca va a ser, no, ni anotando mis truquitos en papel”, dice la canción.

Anuel AA y Karol G - Foto: Instagram: @anuel y Getty images

Anuel, además, insinuó que Karol G tampoco lo ha logrado superar a él, en especial por su forma de hacer el amor, como textualmente lo dice en la canción. Eso sí, dejó ver de una manera poco romántica, lo que sí tendría en común con el que sería el nuevo interés de la artista paisa.

“Como yo nunca te va a hacer el amor, no, lo que perdiste en mí lo estás buscando en él. Lo único que tenemos en común él y yo es que los dos te lo llegamos a meter”, dice otro apartado del que promete ser un éxito musical, en especial por su dedicatoria a una de las artistas más famosas del momento.

La respuesta de Karol G a Anuel AA

En cuanto a Karol G, ante la ola de reacciones que generó esta dedicatoria, decidió tomar una radical medida contra Anuel AA y pese a que trató de mantenerse neutral frente al tema asegurando que su relación con el cantante había quedado en buenos términos -sin eliminar las fotos que tenía de los dos en sus redes sociales-, ahora la paisa las quitó y de esta manera descartó los rumores de una posible reconciliación.

La cantante Karol G decidió responder de manera contundente a lo sucedido con Anuel. - Foto: Getty Images

Valga recordar que Anuel ha asegurado que su ruptura con Karol G no había sido a causa de una infidelidad, pero sus fans creen que sí pudo fue así, debido a que luego anunció su relación con la dominicana ‘Yailin La Más Viral’, con quien se casó y tuvo un hijo.