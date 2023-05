VIDEO: Así suena la nueva canción de Karol G para la película de Barbie

Las expectativas sobre la nueva cinta de Greta Gerwig siguen muy altas y con cada avance que dan del filme se genera un boom mediático tan grande que millones de cinéfilos alrededor del mundo ya no pueden esperar por ver finalmente la versión live action de la muñeca más famosa del mundo, Barbie, interpretada por la magnífica actriz Margot Robbie y acompañada por el nominado al Óscar Ryan Gosling, quien hará las veces de Ken.

Uno de los detalles que más cautivó a la audiencia ávida de esta cinta fue la banda sonora, revelada hace pocos días y en la que están cantantes de la talla de Dua Lipa, Ava Max, Charli XCX, Dominic Fike, Fifty Fifty, Ice Spice, Lizzo, Nicky Minaj y muchos más, sin embargo, fue la cantante colombiana Karol G la que generó todo un revuelo en las redes sociales, pues junto a su compañero de colaboración son los únicos latinos en dicho soundtrack.

Warner Bros presentó el nuevo tráiler de la esperada película en live action 'Barbie'. - Foto: Warner Bros

“Hace mucho tiempo tenía ganas de hacer música que me recordara las grandes canciones panameñas que me bailé y disfruté años atrás y que todavía hacen parte de mi playlist”, escribió la cantante paisa en su más reciente historia de Instagram. Así, reveló que su canción para Barbie es una colaboración con el artista de Panamá Aldo Ranks, a quien también le agradeció por haber aceptado la invitación.

“Es un honor… Obviamente, pusimos a perrear a la Barbie”, añadió la paisa en su publicación, develando que dicha canción se llama WATITI y se podrá escuchar en las próximas semanas en todas las plataformas digitales. Además, el panameño compartió muy orgulloso en sus historias de Instagram la publicación de La Bichota y el de todas las cuentas de la red social que han hecho eco de este nuevo sencillo.

Foto: Instagram @karolg. - Foto: Foto: Instagram @karolg.

Sin embargo, ya hay un adelanto de varios segundos de esta dichosa canción, un reguetón de los de antaño especialmente para que Barbie y Ken disfruten de su estadía en el mundo real.

En la cuenta oficial de Instagram del álbum musical de la cinta se publicó un video de un detrás de cámaras de una de las escenas más icónicas de la película, cuando Barbie y Ken están patinando por las playas de California con sus outfits coloridos y fluorescentes. Mientras los actores ruedan, se escucha el reguetón de la colombiana, en el que se menciona el tradicional aguardiente, licor insignia de Colombia, y se invita a bailar en la pista de baile.

“Watiti. Barbie Movie. Video oficial coming soon”, escribió la paisa en sus historias de Instagram promocionando su canción y el detrás de cámaras mencionado anteriormente.

Foto: Instagram @karolg. - Foto: Foto: Instagram @karolg.

Barbie está pronosticada para ser estrenada el próximo 21 de julio en todos los teatros del mundo, siendo una de las más opcionadas para entrar en la competencia de los premios Óscar de 2024. Esta producción entra en todos los logros que ha conseguido la paisa en los últimos meses, siendo portada de revistas prestigiosas del mundo de la moda internacional, y asistiendo a show vistos por millones de personas en todo el planeta.

“Solo estaba cantando sobre mi vida. ¿Cómo puede ser eso significativo para las personas? Si las personas se conectan con el álbum, se conectan directamente, literalmente, conmigo. Porque ese es el disco: historias de mi vida, en canciones”, indicó Karol en entrevista con Elle, donde habló sobre su más reciente álbum, Mañana será bonito, con el que se catapultó como una de las mujeres más importantes de la industria musical.

“Mañana será hermoso. Nunca podría haber imaginado que un período tan oscuro en mi vida me transformaría en la persona que soy hoy. La situación me desafió a aprender, a apreciar lo que tenía, a encontrar la felicidad dentro de mí misma, no en otra persona… Creo que esa es realmente el alma del álbum y lo que lo ha hecho tan exitoso”, agregó la colombiana, quien se sorprendió del éxito que logró su álbum.