Karol G motiva a sus seguidores con un mensaje inspirador sobre la realización de los sueños

La cantante colombiana Karol G dedicó un mensaje para sus millones de fanáticos en el que resalta la importancia de esforzarse por cumplir los sueños que cada persona tiene.

Por medio de su cuenta de Twitter, donde alcanza más de nueve millones de seguidores, la antioqueña compartió el mensaje que inspira a sus seguidores a ignorar a quienes critican los propósitos de las demás personas.

Las inspiradoras palabras de Karol G para sus seguidores

“La opinión de los otros puede ser tal vez la principal razón por la que la mayoría de las personas deja de soñar”, agregó Carolina Giraldo, más conocida como Karol G.

Recordemos que la artista se ha caracterizado por enviar mensajes inspiradores en medio de sus conciertos y en sus redes sociales. Por eso, invitó a sus seguidores a trabajar por las metas que tienen sin prestar importancia a que los juzguen o que no tengan apoyo de alguna persona.

Twitter @Roberto_Cardona - Foto: Twitter @Roberto_Cardona

La artista culminó su mensaje mencionando, “Recuerda que todos tenemos mentes diferentes, ¿Qué tal si tu idea es una genialidad y la mente del otro es tan limitada que no puede verla?”

Tras la publicación de las conmovedoras palabras, ha logrado cosechar más de treinta mil interacciones en la plataforma de Twitter y suma cerca de mil respuestas de sus seguidores que tiene alrededor del mundo.

La opinión de los otros puede ser tal vez la principal razón por la que la mayoría de las personas deja de soñar. Recuerda que todos tenemos mentes diferentes … qué tal si tu idea es una genialidad y la mente del otro es tan limitada que no puede verla? ✨✨✨✨✨✨✨ confíe en… — LABICHOTA (@karolg) May 24, 2023

Karol G ahora se alista para una gira por Estados Unidos

Actualmente, ‘La Bichota’ se encuentra ultimando detalles para lo que será una nueva gira por territorio norteamericano, país donde se presentará por primera vez en importantes escenarios para la música urbana.

Recordemos que este tour por Estados Unidos es posible gracias al éxito que ha tenido su álbum “Mañana Será Bonito”, el cual contiene entre sus temas musicales la canción en compañía de Shakira ‘TQG (Te Quedó Grande), cuyo video alcanza más de quinientos millones de reproducciones en YouTube luego de tres meses de haberse publicado.

Karol G en medio de uno de sus conciertos - Foto: El País

Karol G estrenará su gira por Norteamérica el próximo mes de agosto en Chicago y continuará su recorrido en ciudades como Las Vegas, Pasadena, Miami, Houston, Dallas y finalmente cerrará su tour en East Rutherford en el mes de septiembre.

Karol G ha deslumbrado con su estilo

La artista antioqueña continúa cosechando logros, luego de varios años de trabajo duro y esfuerzos, siendo número uno, especialmente con su más reciente álbum, Mañana será bonito, con el que ha roto varios récords, entre los que destacan que ha sido de los más escuchados en las plataformas digitales, en español.

Recientemente, la colombiana ha sido portada de varias publicaciones como la revista GQ, y también estuvo en la W Magazine, además fue invitada al Saturday Night Live, reconocido programa de televisión en Estados Unidos, y varias publicaciones prestigiosas en el mundo.

“Solo estaba cantando sobre mi vida. ¿Cómo puede ser eso significativo para las personas? Si las personas se conectan con el álbum, se conectan directamente, literalmente, conmigo. Porque ese es el disco: historias de mi vida, en canciones”, indicó Karol en entrevista con Elle.

La cantante es una de las referentes colombianas a nivel mundial - Foto: @karolg

“Mañana será hermoso. Nunca podría haber imaginado que un período tan oscuro en mi vida me transformaría en la persona que soy hoy. La situación me desafió a aprender, a apreciar lo que tenía, a encontrar la felicidad dentro de mí misma, no en otra persona… Creo que esa es realmente el alma del álbum y lo que lo ha hecho tan exitoso”, agregó la colombiana, quien se sorprendió del éxito que logró su álbum.

En las fotografías, Karol luce su cabellera totalmente lisa y sin recogido, dejando un toque de naturalidad y la sensualidad que la caracteriza. Asimismo, las rayas son protagonistas.