“Todos pensaron que era una broma”: la cruda confesión de Karol G sobre su carrera musical

Karol G sigue viviendo sus sueños, pues en este año ha cosechado muchos éxitos tras varios años de haberse esforzado para posicionarse en la industria musical, no solo en Latinoamérica sino también en el resto del mundo.

Asimismo, la artista colombiana ha sido portada en varias revistas reconocidas e invitada a diversos programas que son considerados referentes en la industria de la prensa mundial, como la revista Vogue, GQ, W Magazine, Saturday Night Live, entre otros. De hecho, recientemente fue la imagen de la primera plana de la revista Elle, en su edición de Estados Unidos.

Allí, además de posar en diferentes prendas de vestir, donde lució muy natural y con su sensualidad a flote, también le preguntaron sobre su álbum y los éxitos que sigue cosechando.

Karol G es la protagonista de la nueva portada de Revista Elle USA. Foto: Instagram @karolg. - Foto: Foto: Instagram @karolg.

Así mismo, en la entrevista que le hicieron a la antioqueña, se hizo un recorrido sobre los sucesos que tuvo que vivenciar la artista antes de ser reconocida mundialmente, e incluso se destacó, que en algún momento pensó en desistir y rendirse en el camino de perseguir su sueño de la música, pero fue su padre quién persistió y no la dejó desfallecer en ningún momento.

Además, la artista dijo, entre líneas, que hubo personas que creyeron que se trataba de una broma: “Mi padre, siempre, incluso cuando yo no quería, me decía ‘sí, vamos, lo vamos a lograr. Durante tantos años, ni uno, ni dos, ni tres, muchos años, todos pensaron que mi objetivo de convertirme en cantante era una broma’”.

“Fue un desafío seguir creyendo en mí misma. Y si no fuera porque mis padres me convencieron de que podía lograrlo, me habría sentido avergonzada y hubiera abandonado todo”, manifestó la colombiana.

Todas las semanas Karol G es tendencia en las redes sociales. - Foto: Instagram: @karolg

De igual manera, le preguntaron a la artista de qué se trataba el álbum, que la posicionó como número uno en las listas a nivel mundial: “Solo estaba cantando sobre mi vida. ¿Cómo puede ser eso significativo para las personas? Si las personas se conectan con el álbum, se conectan directamente, literalmente, conmigo. Porque ese es el disco: historias de mi vida, en canciones”, indicó Karol en entrevista con Elle.

“Mañana será hermoso. Nunca podría haber imaginado que un período tan oscuro en mi vida me transformaría en la persona que soy hoy. La situación me desafió a aprender, a apreciar lo que tenía, a encontrar la felicidad dentro de mí misma, no en otra persona… Creo que esa es realmente el alma del álbum y lo que lo ha hecho tan exitoso”, agregó la colombiana, quien se sorprendió del éxito que logró su álbum.

Karol G dio un improvisado concierto gratis para varios de sus fanáticos - Foto: Cuenta de Instagram @karolg

“A medida que pasa el tiempo, comparto menos en las redes sociales... Antes, estaba siendo demasiado accesible. Hay cosas que puedo guardar para mí y disfrutar sin la opinión de nadie”, afirma en entrevista con Elle.

“Si no estoy en las redes sociales, estoy más enfocada en mí, mis cosas, mi trabajo, mis ideas, mi creatividad. Eso, ahora mismo, es oro”, concluyó.

De igual manera, en entrevista con Cassidy George para la W Magazine, confesó que para ella “ha sido muy difícil encontrar un lugar de respeto en esta industria. Ahora estoy muy feliz de ver crecer el movimiento y estar en el punto en que las niñas representan y dicen: ‘Tenemos nuestra versión de la historia’. Tenemos diferentes situaciones y estados de ánimo; somos chicas buenas, chicas malas, chicas jefas, sentimos, tenemos intimidad, también nos gusta el sexo’”.

“Toda mi vida habíamos escuchado música de hombres. Pero en realidad, nosotras, como mujeres, decimos las cosas de manera diferente, sentimos las cosas y pensamos sobre las cosas de manera diferente. Hablaba de eso como una mujer sin tabúes, sin oscurecerlo”, agregó en Elle, la intérprete de Mientras me curo del corazón.