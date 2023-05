Sensual video de Karol G dejó suspirando a sus seguidores; le sacaron a relucir la ‘obsesión’ de Anuel

La reconocida cantante paisa Karol G suele cautivar a sus millones de seguidores en redes sociales, con sus inesperados y, en muchas ocasiones, ‘atrevidos’ videos y fotos, donde deja ver no solo el talento que la caracteriza, sino además, su evidente belleza.

Desde que se llevó a cabo el concierto de Alicia Keys en Colombia, la cantante estadounidense demostró por qué es una de las mejores cantautoras y compositoras de la industria. Así como lo hizo Karol G, quien la acompañó en ese momento.

Pues bien, recientemente, la intérprete de TQG publicó en su cuenta personal de la plataforma de Tik Tok, un video donde deja ver, nuevamente, el vestido que usó en el momento en que conoció y cantó junto a su ídolo Alicia Keys.

A su vez, aprovechó las atractivas imágenes para acompañarlas con el fondo de una de sus canciones de su más reciente álbum ‘Mañana será bonito’, Carolina.

“Obsesionada con esta canción 🐹🐹🐹 y con este video 🌸”, fue la descripción que acompañó el video.

Como era de esperarse, la publicación desató todo tipo de comentarios y reacciones, donde muchos de sus fans elogiaron su belleza, así como la canción que eligió. Incluso, muchos llegaron a recordarle la “obsesión” que dice tener Anuel AA con la paisa.

“Carolina, por favor súbenos algo con Feidddd”, “Le llegó la oportunidad de tener su nuevo comienzo en el amor con Feid, se lo merece después de tantas lágrimas”, “Yo obsesionada con todo el álbum”, “Ay Dios mío, ay ave maría”, “Entiendo la obsesión de Anuel”, fueron algunos de los mensajes.

Las dos cantantes conformaron una dupla de encanto en el show de la estadounidense en Bogotá. Foto: Instagram @aliciakeys. - Foto: Foto: Instagram @aliciakeys.

¿Karol G llegará al altar? Se conoció reveladora predicción de una vidente

Durante años, a Karol G la relacionaron sentimentalmente con quien fue su novio e incluso su prometido, el puertorriqueño Anuel AA.

Sin embargo, luego de que esta relación terminara hace casi dos años, no se le ha conocido una nueva pareja a la paisa, en especial porque ha mantenido varios aspectos de su vida en lo privado. Pero algunas de sus acciones no han pasado desapercibidas y es por esto que desde hace un tiempo se rumora que Carolina Giraldo estaría saliendo con el cantante Feid.

Ya son varias las pistas que dan paso a la duda de un noviazgo entre estos dos artistas antioqueños. Durante meses, los seguidores de Karol G y Feid han buscado algunas coincidencias entre ellos para afirmar que ambos sostienen una relación.

Karol G sorprende a sus fans con sus publicaciones. - Foto: Cuenta de Instagram @karolg

Por ejemplo, muchos fanáticos notaron que el fondo de pantalla del cantante era supuestamente una foto de Karol.

Ahora, en internet han notado otra importante coincidencia entre Karol G y Feid. En su cuenta oficial de Instagram, Carolina quiso hablar con sus seguidores sobre el lanzamiento de su canción “Gatúbela” y allí notaron que el saco que utilizaba era del cantante Feid, una prenda que utilizó el artista hace más de un año.

Hasta el momento, ninguno de los dos paisas ha querido confirmar o negar su relación sentimental.

El cantante habría puesto a Karol G en su fondo de pantalla - Foto: @NoMeBusque1

Sin embargo, la tarotista Vieira Vidente se atrevió a hacer una reveladora predicción sobre lo que podría suceder entre los dos artistas colombianos. En primera medida indicó que Karol G: “Se encuentra pasando por el mejor momento de su vida, ha logrado alcanzar el éxito profesional con el que tanto soñó de joven”.

Y luego añadió algo que dejó a muchos de los seguidores de ‘La Bichota’ y Feid con la boca abierta pues se trataría de algo un poco triste tanto para ellos como para sus fanáticos, quienes no quieren volver a ver a la artista sufrir por amor.

“No siento y no veo que La Bichota se case o quede en embarazo de Feid, ellos se quieren, pero no estarán por mucho tiempo”, indicó Vieira Vidente.

La tarotista hizo revelaciones sobre el futuro de Karol G y Feid - Foto: @detodopre

Uno de los detalles que dio a conocer la tarotista, en medio de todo lo que ha sucedido con la polémica reaparición de Anuel AA a la vida de Karol, es que ella, aunque esté feliz con Feid, ella no ha podido olvidar su relación pasada, pero que entre sus planes no está volver con su ex.

“Durante los próximos meses, la colombiana estará en el ojo del huracán debido a los malos comentarios que se generarán (…) Ella sufrirá una fuerte traición por parte de Anuel AA, pues el cantante revelará muchos secretos”, aseguró la vidente.