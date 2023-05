“Me arrastraste”: Anuel AA culpa a Karol G por la ‘tusa’ que está viviendo

En redes sociales cientos de internautas se han preguntado qué le está pasando a Anuel AA que ahora vive recordando en todos sus conciertos a su expareja, la cantante colombiana Carolina Giraldo Navarro, más conocida en la industria como Karol G, y con la que sostuvo una relación sentimental por más de dos años.

Anuel AA mencionó indirectamente a Karol G cuando le preguntaron por ella - Foto: Instagram Karol G

El puertorriqueño se ha vuelto viral en las últimas semanas por su extraño comportamiento frente a sus fanáticos mientras luce prendas de vestir y hasta cobijas con la imagen de la paisa, quien se rumora estaría disfrutando de una nueva experiencia en el amor con el reguetonero Feid.

Aunque tras confirmar el fin de su relación amorosa ninguno de los dos dio detalles de las razones por las que decidieron continuar su vida por separado, ahora, después de más de un año de confesar el fin de su relación, el cantante ha empezado a generar revuelo con sus dedicatorias para Karol G y hasta los ofensivos comentarios que ha hecho relacionados con su supuesta nueva pareja sentimental.

A inicios de mayo, por ejemplo, Anuel reapareció en su cuenta de Instagram para dedicarle directamente la canción “Mejor que yo” a la Bichota, mencionándola con el apodo que le tenía cuando eran novios. “Te la dedicó, bebé”, escribió en su publicación que rápidamente se hizo viral.

Sin embargo, el mensaje que compartió muchos lo han interpretado no solo como una indirecta bastante directa para la artista, sino también para Feid. “Hace tiempo que ya no nos comemos, ya tienes novio, te echo de menos. Él no te entiende como yo te entiendo y ni te lo mete como yo te lo meto. Mejor que yo nunca va a ser, no, ni anotando mis truquitos en papel”, dice uno de los fragmentos de este tema que desató todo tipo de reacciones en redes sociales.

Además, insinuó que la antioqueña no lo ha logrado superar, en especial por su forma de hacer el amor. “Como yo nunca te va a hacer el amor, no, lo que perdiste en mí lo estás buscando en él. Lo único que tenemos en común él y yo es que los dos te lo llegamos a m*ter”, dice otro apartado de la canción, que fue calificada por algunos como “vulgar”.

Al poco tiempo de haber estrenado este sencillo, Anuel volvió a generar polémica tras publicar una foto en la que aparece sonriente junto a un cartel en el que lanza un fuerte insulto a Feid.

Anuel AA le ha enviado mensajes fuertes a Feid - Foto: instagram @anuel

¿Por qué está haciendo todo esto? Más allá de llamar la atención de Karol G, el cantante reveló en medio de uno de sus shows la verdadera razón de sus indirectas y todo parece indicar que su polémico comportamiento podría ser parte de un tipo de “plan venganza” por uno de los lanzamientos musicales que hizo Karol G tras su ruptura amorosa.

En dicho concierto el puertorriqueño se refirió a la canción “Mamiii”, que la paisa lanzó en colaboración con Becky G. “Tú me dedicaste esa canción con Becky G y me arrastraste. Yo te dedico esta, mi amor”, expresó antes de empezar a cantar frente a sus fanáticos.

Luego, interpretó el tema “Bubalú”, en el que participan los artistas Becky, Prince Royce, Mambo Kingz y DJ Luian y parte de su letra dice: “Extraño mordiéndote toda y tu pelo azul. Me paso solo en el Ferrari pensando en ti y el motor está en el baúl. Vuelve, si intentas, los ángeles lloran, por eso las nubes llueven. A veces uno no sabe lo que uno tiene hasta que lo pierde y mataste hasta cupido”.

Sin duda Anuel AA ha dejado ver que está dolido porque su expareja ya logró superarlo y por eso está buscando de cualquier forma que ella atienda a sus llamados; sin embargo, se conoció que la paisa decidió bloquearlo de redes sociales.