¿Nace una nueva pareja musical? Feid habría confirmado su romance con Karol G

El runruneo en redes sociales que vincula a Feid con Karol G no se detiene. Mientras Anuel AA, expareja de la cantante antioqueña, sigue lanzando indirectas en cada presentación y hasta en sus canciones, los fans tejen teorías con cada publicación, comentario o estrofa que pueda confirmar un romance entre los colombianos.

Sin embargo, por parte de los artistas nacionales ha habido mucho silencio. Ni para confirmar, ni para negar han aparecido los paisas. Aun así, sí se han encargado de dar de qué hablar, pues se les ha visto juntos compartiendo e inclusive parecer soltar pistas en sus fotos, videos, temas musicales y conciertos.

LAS VEGAS, NEVADA - NOVEMBER 17: Karol G attends The 23rd Annual Latin Grammy Awards at Michelob ULTRA Arena on November 17, 2022 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Denise Truscello/Getty Images for The Latin Recording Academy) - Foto: Getty Images for The Latin Recor

Este es el caso del ‘Ferxxo’, quien recientemente publicó nuevamente su sencillo, ‘14 de febrero’. Aunque se trata de una producción de hace dos años, este nuevo lanzamiento en el YouTube del intérprete vino con una gran sorpresa, ya que la portada es nada más y nada menos que la imagen publicada por ‘la bichota’ a mediados de septiembre del año pasado, en la que posó sin ropa en su cama.

Solo cubierta por las sábanas y tomándose la foto desde el espejo del techo, la toma causó gran revuelo y ha coleccionado casi 8 millones de likes. Asimismo, en ese momento la estrella puso una descripción para acompañarla que dice: “que rico que estuvieras aquí”.

Por otra parte, en la lírica de la canción de Salomón Villada (mejor conocido como Feid) se escucha: “Nos conocimos un 14 febrero en un party a la jurá'. Y ya pa’l 15 estabas desnuda en mi cama subiendo temperaturas”.

Hasta aquí, con referencias a la desnudez en la cama tanto en la portada del video, como en la canción de Feid y en la publicación de Karol G, podría no haber una coincidencia tan grande para algunos escépticos.

La dupla de antiqueños dieron una posible pista y los seguidores la tuvieron en cuenta. - Foto: Instagram: @karolg / @feid

La situación se intensifica al recordar que el 14 de febrero es el cumpleaños de la compositora. Además, ya los seguidores de ambas celebridades aseguran que fue este el día en que comenzaron su relación.

“ES DÍA DE FIESTA!!!! Esto es oficial!!!”, “dijeron que nos teníamos que hacer los sorprendidos, pero esto causa mucha emociónnnnnnnnnn muchaaaaa” o “Ahora es oficial así que por favor no se escondan más, los queremos ver juntos” son algunos de los comentarios que se leen al pie del video musical subido el 26 de mayo. Con menos de 24 horas en la plataforma, más de 110 mil personas habían reaccionado y cerca de 40 mil le dieron ‘me gusta’.

A pesar de la ausencia de una pronunciación oficial por parte de los reguetoneros o una foto que lo ratifique, sus admiradores parecen ya no necesitar más pruebas y celebran la posible unión sentimental de sus ídolos.

A Anuel AA no le gusta esto: el boricua ha sido evidente con sus celos

No en tanto, aunque los colombianos han sido discretos, el puertorriqueño no se ajusta al sigilo acerca del tema. Aparentemente molesto por una posible relación entre su ex y Feid, ha sido directo al mandarle mensajes a su colega.

Anuel AA y Karol G - Foto: Instagram: @anuel y Getty images

En Instagram, donde suma más de 33 millones de seguidores, compartió una foto en la que se le ve sosteniendo un cartel que dice: “Fuc*, Ferxxo”. Pero no fue lo único que Anuel AA hizo para llamar la atención de la ‘Bichota’, quien, a diferencia de él, enterró su relación en el pasado para sanar y volver a amar junto a alguien más.

“Mama bicho, fuc* you. Mama bicho, te voy a cantar”, indicó. Adicional, en la descripción de la publicación, escribió: “Y esta se la dedicó a tu novio, bebé”. No hubo respuestas por parte de los talentos locales.