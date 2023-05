¿Romance confirmado? El detalle por el que fans de Karol G y Feid los relacionan

Karol G, Feid, Anuel y asociados. Un título que podría ser ideal para todo el novelón que se ha generado con estos personajes. Y es que desde que el puertorriqueño tiró la bomba en su canción “Mejor que yo” a su ex las cosas han estado más movidas que nunca.

¿Anuel no olvida a Karol G? La mencionó de nuevo en pleno concierto. - Foto: Tomadas de Getty Images/Instagram @karolg - Montaje: SEMANA

Cabe recordar que hace unas semanas Anuel lanzó su canción y escribió junto a un fragmento del video en su cuenta de Instagram lo siguiente: “#MejorQueYo 👹 Te la dedico bebe Karol G”. Desde entonces, no ha parado de insultar a Feid y de mandarle mensajes para nada ocultos a su ex mientras está de gira.

Aunque no se ha confirmado, todos dicen que Karol G tiene un romance con Feid y esto ha sido suficiente para que Anuel arremeta con todo lo que tiene contra el paisa, quien ha decidido guardar silencio. En los conciertos, el dueño de la frase “real hasta la muerte” no ha dudado en mostrar su rencor contra el cantante urbano que estaría con ‘La Bichota’.

Por ejemplo, hace unos días subió una foto con un cartel que decía “F*ck Ferxxo”, después uno con unos pantys que decían la misma frase y hasta aseguró que lo habían bloqueado con el siguiente “Pero... ¿Saben qué? ¿Me acabé de dar cuenta de que me bloquearon en IG ahora mismo o anoche 🙁😂 Adivinen… quién y por qué? Parece que alguien se puso celoso y se encabronó”. Los internautas aseguran que Feid lo habría bloqueado.

De hecho, en su canción “Mejor que yo” el cantante le tira con toda a la supuesta pareja de su ex, Ferxxo:

“Desde hace tiempo que no nos comemo’. Ya tienes novio, te echo de meno’. Él no te entiende como yo te entiendo. Y ni te lo mete como yo te lo meto. Mejor que yo él nunca va a ser, no. Ni anotando mis truquito’ en un papel. Como yo nunca te va a hacer el amor, no. Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh-eh. Mejor que yo él nunca va a ser, no (No) Ni anotando mis truquito’ en un papel. Lo único que tenemo’ en común él y yo. Es que los do’ te lo llegamo’ a meter”.

Anuel le tiró pullas a Feid con un cartel - Foto: instagram @anuel

En las últimas horas, Anuel publicó un carrusel en uno de sus conciertos y lo que llamó la atención fue que le lanzaron una camisa que tenía la foto y la palabra “Bichota” escrita. Junto a la imagen, el puertorriqueño escribió: “gracias por la camisa 👕😍🥰😘 Paren de hacerme esto porque me pongo sentimental”. Además, subió un video en el que aparece durmiendo con la prenda.

Mientras todo esto pasa, Karol G y Feid han guardado completo silencio y han seguido con sus vidas. Por un lado, Ferxxo lanzó su canción en colaboración con la marca Sprite y realizó un video en el que contaba que la canción era una forma de hablar de momentos muy personales.

Por su lado, de Karol G se conoció un Tiny Desk que grabó hace unos meses. Además de su espectacular voz interpretando sus canciones de Mañana será bonito, dos cosas llamaron la atención del video que se publicó este 15 de mayo. Su cabello azul y una gorra.

Respecto al color de su cabello, el mismo que tenía cuando estaba con Anuel y que se cambió a rojo al cerrar una etapa de su vida, dijo lo siguiente: “lo grabé e hice que me pusieran el pelo azul porque había mucha parte del álbum que lo escribí así y quería tener algo así”. Respecto a la gorra, se dice que es una confirmación de su romance con Feid, pues él sería el propietario de la misma.