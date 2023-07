Polémica en torno a la sorpresa de Shakira: algunos seguidores expresan su descontento

La cantante colombiana no dudó en compartir lo que pasó a través de sus redes sociales.

El año 2023 definitivamente quedará marcado como el período en el que Shakira volvió a brillar como sus fans dicen que siempre debió haberlo hecho. La intérprete de Monotonía brilló en el desfile de Viktor & Rolf en la Semana de la Moda de París. Hay que destacar que la artista estuvo en la capital francesa en el marco de su promoción de Copa vacía, tema que lanzó hace poco menos de una semana con el reguetonero Manuel Turizo.

Shakira estrenó el tema 'Copa vacía' junto a Manuel Turizo. - Foto: Instagram

En su visita a París, la cantante colombiana no dudó en sorprender con varias cosas, una de esas la inesperada aparición que tuvo en lugar donde varias personas estaban viendo sirenas en el acuario de la Ciudad Luz.

Y es que vale la pena resaltar que es así como luce la colombiana en su más reciente lanzamiento, por lo cual quiso darle la sorpresa a quienes estaban allí. Sus seguidores no dudaron en abrazarla, tomarse fotos con ella y por supuesto hacer videos, ya que no podían creer que la artista estuviera invitándolos a escuchar su nuevo sencillo.

Shakira - Foto: Twitter

A través de sus redes sociales, Shakira compartió un video de lo que se vivió ese día y no dudó en agradecer a todos los que la acogieron.

“Decidí pasarme por aquí y sorprender a mis fans cuando me enteré de que había otra sirena en París. ¡Muchísimas gracias por todo el cariño y el apoyo!”, escribió la famosa colombiana.

Sin embargo, hubo varios fanáticos que no compartieron lo sucedido y comentaron un poco decepcionados:

“¿Y a mí por qué no me pasa nada de esto? Shakira, estoy en Chicago… ¡ven y haz sorpresas aquí!”; “Sorprende así a tus fans en Perú”; “¿Próxima sorpresa en México?”; “esto es una pasada, Shak”; “Cosas que nunca me van a pasar”; “¡Latinoamérica también necesita ser sorprendida! Gracias”, escribieron.

Shakira no solo ha dejado con la boca abierta a los asistentes al acuario, sino también a millones de personas que notaron un look bastante particular durante su participación en la Semana de la Moda de París.

La barranquillera llegó luciendo un abrigo blanco con un enorme ‘No’ en relieve. Esto fue lo que llamó la atención de los amantes de la moda y los seguidores de la barranquillera en las redes sociales. Más de uno se preguntó a qué o quién le estaba diciendo ‘No’ la cantautora.

Shakira con un abrigo que tiene la palabra 'No' . - Foto: Twitter

El look de la artista fue complementado con unos accesorios más discretos. La intérprete de La bicicleta llevó un bolso y unas sandalias peep toe doradas de Aquazzura. La cantante también llevó unos lentes de sol de estilo Y2K.

Lo cierto es que el atuendo que llevó Shakira fue un guiño a la colección otoño-invierno 2008 de Viktor & Rolf. Esta es la primera vez que la cantante asiste a una semana de la moda de alta costura. Curiosamente, la presencia de la barranquillera en esta pasarela va en línea con la naturaleza de la marca porque sus declaraciones son bastante surrealistas, tal cual sucedió con el video de Copa vacía que tuvo un concepto muy particular.

Los diseñadores de ese abrigo aseguraron hace 15 años que el diseño era una contrarrespuesta a la velocidad en la que la industria de la moda se estaba moviendo. “Amamos la moda, pero va demasiado rápido. Queríamos decir ‘no’ esta temporada”, dijeron en su momento.

Han pasado 15 años, y la industria de la moda va mucho más rápido que nunca. Curiosamente, la artista tiene una canción llamada No, que lanzó en 2005 en su álbum Fijación oral. Ahora muchos consideran que ese mensaje del traje va enfocando a decirle ‘No’ al asedio de la prensa que se ha ensañado con perseguirla desde que se dio a conocer su ruptura de Gerard Piqué.