El boricua “no puede estar solo”, como afirman algunos internautas en las redes sociales, que no perdonan lo que hacen los famosos.

Anuel habría mostrado a su nueva novia en el cumpleaños de Yailin, su ex

Anuel AA sigue en el ojo del huracán debido a toda la polémica desatada en las últimas semanas por la tiraera que protagonizó contra Feid, cuando no se había confirmado que estaba con Karol G, expareja del boricua. Pues hasta entonces, se trataba de rumores solamente.

Con al menos dos canciones en las que el padre de Cattleya, comparaba lo que le haría sentir su nuevo novio y como la hacía (a la paisa) sentir él, Anuel quiso llamar la atención de Karol, sin éxito, pues ella lo ignoró totalmente y en ningún momento se refirió al respecto.

Los sencillos de reguetón, titulados Mejor que yo y Más rica que ayer, fueron llamados desesperados para que Karol G volteara a ver a su ex, pero luego de sufrirlo por varios meses y darse un tiempo para sanar, la colombiana decidió darse una oportunidad en el amor con su paisano, Ferxxo.

Karol G y Feid aparecieron en Miami juntos de la mano - Foto: Instagram: @losetodocol

Incluso, en otra oportunidad, el boricua se tomó una foto con un cartel que decía: “Fuck you Ferxxo”. Ante lo cual, Feid, el artista colombiano con el que se vinculó a la antioqueña (previo a la confirmación), le contestó con un video que se hizo viral en las redes sociales, que decía: “Anuel ya no es bebecita, es mor”. Una Expresión típica de Antioquia para referirse a una persona con cariño.

Yeison Jiménez comentó la foto de Anuel, ex de Karol G - le tiró a Feid - Foto: instagram @anuel

De otro lado, Yailin, -la mujer por la que, al parecer, Anuel cambió a Karol, con quien se casó en menos de un año y a quien dejó embarazada rápidamente-, tras la ruptura con el artista, también hizo catarsis en una canción titulada Narcisista y luego de ello, se dio un chance en el amor con el también artista Tekashi.

Sin embargo, el pasado 4 de julio, cuando los Estados Unidos celebraban su independencia, la rapera dominicana, Yailin, también celebraba su cumpleaños número 21, desde una cama de un hospital, y a su vez, recibía varios fajos de dólares (aproximadamente 500 mil), una gran torta por la celebración y un costo reloj, de manos de Tekashi (quien en redes sociales se hace llamar 6ix9ine).

Dicho esto, Anuel compartió una fotografía en la que abraza a una mujer y tiene sus manos puestas sobre las nalgas de la misma.

Para algunos internautas y la prensa internacional, el boricua no debió haberlo hecho en el cumpleaños de su ex, pero lo cierto es que sería un claro mensaje de que a él no le importa tener nada que ver con ella.

Al parecer, la muchacha en cuestión, es una venezolana que ha estado compartiendo en sus historias de Instagram lugares que tiene en común con el cantante, lo que habría dejado ver que sí están juntos desde hace algún tiempo. No obstante, Laury Saavedra, nombre de la joven, tiene su cuenta de Instagram, privada.

Anuel habría mostrado a su nuevo amor - Foto: instagram @anuel

A la pareja, se les ha visto en el avión privado del cantante, sobrevolando San Juan de Puerto Rico, e incluso, casi que accidentalmente, a la venezolana se le vio en una de las fotografías de Anuel, en un carrito de golf.

Hay que decir que hace algunos meses, Yailín le siguió los pasos a la colombiana y le cantó la tabla a Anuel luego de terminar su relación. Pero antes, se unió a ella, y en su cuenta de Instagram compartió una publicación en la que escribió: “Mañana será bonito”, tal como se llama el álbum que lanzó Karol este año.

Asimismo, aunuque la dominicana se resistía a dar por terminada la relación públicamente, Yailin quitó todas las fotos y lanzó su sencillo Narcisista, con el que se desahogó y se despachó contra el cantante.

Algunos de los versos de la producción musical que está en bachata, algo totalmente diferente a lo que suele hacer la dominicana, rezan:

Egoísta, mentiroso, narcisista

Que ya no ‘toy en ti no insista’

En mi película no eres protagonista

Tuve que cerrar el telón por tu falsa actuación

Teníamos un amor de redes y televisión