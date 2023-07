Shakira: El cariñoso gesto de la colombiana con una de sus más cercanas trabajadoras que ha conmovido a sus fanáticos

La cantante no solo revolucionó en París por sus espectaculares looks de las marcas Viktor & Rolf y Fendi. Un especial detalle tocó de nuevo los corazones de sus seguidores.

Shakira termina la semana como mejor sabe: brillando con luz propia. En las últimas horas, la prensa mundial ha seguido de cerca sus pasos en el Paris Fashion Week, evento en el que dejó de lado su tradicional estilo boho chic, de jeans y blusas relajadas, para lucir más en tendencia.

La colombiana lució espectacular con dos outfits de las marcas de lujo Fendi y Viktor & Rolf, cuyo ‘No’ en la parte delantera de la chaqueta ha dado mucho de qué hablar e hizo a muchos preguntarse si se trataba a acaso de un nuevo indirectazo contra Piqué.

Fendi la vistió con exquisitez y con una de las combinaciones favoritas de la temporada: la falda con pantalones. Y Shakira estuvo a la altura: posó muy confiada ante los fotógrafos y admiradores que la abordaron a su llegada al desfile. (Photo by Jacopo M. Raule/Getty Images for Fendi) - Foto: Getty Images for Fendi

Cuando le preguntaron acerca de la intrigante palabra en su atuendo, la estrella de la música contestó: “El sí está sobrevalorado. Me identifico con el no, es una palabra muy poderosa”.

El miércoles, la prensa internacional aplaudió el look de la colombiana, quien llegó a la Semana de la Moda de París vestida de Viktor & Rolf, una marca de alta costura que celebra 30 años de creación.

Shakira vestida de Fendi. La cantante colombiana estaba en la Ciudad Luz para promocionar su más reciente lanzamiento musical, Copa Vacía, que presentó al mundo la semana pasada junto a su compatriota Manuel Turizo, que ya logró 66 millones de visitas en Spotify y YouTube, tan solo 24 horas después de su lanzamiento. - Foto: Crédito: Nicolás Gerardin

Para esta ocasión, la estrella barranquillera apostó por un elegante abrigo en tono crudo, con ribetes dorados en las costuras, que complementó con gafas de sol, bolso de mano y sandalias doradas de plataforma. Durante el desfile, la voz detrás del Waka Waka se sentó en primera fila junto a la también artista Camila Cabello.

Y el jueves, Shakira volvió a destacarse dentro de la lista de celebridades, que estaban como invitadas especiales a la pasarela de la casa italiana Fendi con un atuendo que, dijo Vogue, será inolvidable dentro del armario de la cantante.

La misma revista comentó que Shakira vive una total reinvención de su estilo: ha dejado atrás los jeans descaderados y los tops de crochet (todo un clásico de su estilo), de inspiración algo boho chic, muy de los años 90, para darles paso a piezas más vanguardistas y en tendencia.

Shakira y Camila Cabello en la reciente Semana de la Moda en París. - Foto: Crédito: Nicolás Gerardin

El gesto que derrite a sus fans

Después de lucir su lado más fashion, la cantante colombiana se looks elegantes y se enfundó en uno más cómodo y urbano para sorprender a sus seguidores franceses en un evento donde nadie la esperaba.

Fue en ese momento donde Shakira dejó ver un gesto de cariño hacia Begoña, una de sus antiguas trabajadoras en España.

Se trata de una modista que fue cómplice de su estilo durante todos los años que la cantante colombiana vivió en España y a la que confió ciegamente sus más especiales looks para presentaciones formales, conciertos y giras.

Así lo dio a conocer en sus ya habituales audios de Instagram, una nueva estrategia de la colombiana para estar cerca de sus fieles seguidores. “Ahí está Bego, mi modista, que cuando me fui de Barcelona, se me puso a llorar, así que me la traje para París y me la pienso llevar a todos lados mientras esté en Europa”, se le decir escucha en este audio.

¿Shakira confirmando que estará en el GP de Gran Bretaña? Oh, Lewis se va a poner muy contento. 🫣 pic.twitter.com/l23zkTYmv5 — WWSHAK (@WWSHAK) July 7, 2023

La nota estaba acompañada de una foto amorosa de Shakira y Begoña, la cual se ha extendido como pólvora en redes sociales.

Lo que muchos se preguntan ahora es si su estadía en Europa incluye un paso por Barcelona para recoger a sus hijos, que aún se encuentran en compañía de su padre, Gerard Piqué. Y si, además, se dará un paseo por el Gran Premio de Gran Bretaña, donde correrá Lewis Hamilton, con quien ha sido relacionada sentimentalmente en las últimas semanas.