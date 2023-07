Isabella Mebarak, sobrina de Shakira, cautivó a más de uno desde la piscina; los elogios no faltaron

Shakira no es la única integrante de la familia Mebarak que tiene vena artística. Así lo dio a conocer semanas atrás, luego de publicar una fotografía con su sobrina Isabella Mebarak, quien es diseñadora e inauguró una exhibición en Miami.

“Con mi sobrina Isabella Mebarak anoche en su exhibición en Miami. Al fondo ‘Amerikkkan’ su obra protesta sobre Black Lives Matter. One of my fav”, escribió en Twitter la cantante barranquillera, que no ha dejado de recibir elogios tras su más reciente canción, Acróstico.

Shakira y su sobrina, Isabella Mebarak. - Foto: Twitter: @Shakira

A partir de ese momento, los seguidores de la artista volcaron su mirada a la joven de 24 años, cuyo nombre artístico es Mebarat, el cual guarda relación con su apellido. Las redes sociales de Isabella han deslumbrado y llamado la atención, donde los usuarios le han dejado saber su apoyo con decenas de comentarios.

Recientemente, Isabella Mebarak a través de su cuenta personal de Instagram, donde acumula más de 33 mil seguidores, presume y deslumbra con los más espectaculares outfits, que dejan a más de uno sin aliento con solo verla. En esta ocasión, la joven decidió compartir un carrete de imágenes con los que subió la temperatura.

En las fotos, la artista lució su cuerpazo desde diversos ángulos y también al borde de una piscina. A su vez, dejó ver que estaría disfrutando de sus vacaciones en Costa Rica, presumiendo un bikini de vuelos rosa y turquesa, demostrando así que su belleza viene de un gran linaje.

Los comentarios y las reacciones no se hicieron esperar: “Guapísima Isa. Te ves espléndida. Me alegra que hayas disfrutado de nuestro país Costa Rica”, “Que hermosa”, “Diosa”, “Eres una maravillosa, dama”, fueron los mensajes que más destacaron.

La joven deslumbró con unas fotografías. - Foto: Tomada de Instagram @isabellamebarak

Por otra parte, no es la primera vez que Shakira presume a su sobrina Isabella. Lo había hecho recién lanzó la Music Session #53 junto a Bizarrap, el éxito musical que más reacciones generó en la prensa rosa internacional desde que terminó su relación amorosa con Gerard Piqué. Valga recordar que en la letra, además de lanzarle pullas al exfutbolista, comparó a Clara Chía con un Renault Twingo.

En ese entonces, Shakira publicó una historia en Instagram haciéndole promoción a una sudadera edición especial diseñada por su sobrina, en cuyo estampado se ve su silueta y uno de los fragmentos más aclamados del sencillo: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, dejando ver el provecho económico que la cantante le está sacando a la tusa.

“¡Sudadera edición limitada diseñada por mi sobrina!”, publicó Shakira en el boom de la Music Session #53.

La prenda que Isabella Mebarak le diseñó a su tía, Shakira. - Foto: Instagram: @Shakira

De Isabella Mebarak es poco lo que se conoce, realmente. Que es diseñadora y pintora, como figura en el perfil en Instagram, y se desconoce de cuál de los hermanos de Shakira es hija.

Para quienes no saben, la artista colombiana tiene nueve medios hermanos por parte de su papá, William Mebarak Chadid, aunque es hija única de la relación que él sostiene con Nidia del Carmen Ripoll Torrado. Uno de los más conocidos es Tonino, quien más allá de ser un familiar y un representante de la barranquillera, tomó el lugar de su confidente.

El también vocero y fiel acompañante de Shakira se ha robado las miradas de más de uno por el vínculo que construyó con la celebridad, ya que siempre estuvo a su lado y fue el encargado de lidiar con las comunicaciones relacionadas con Gerard Piqué. Adicional a esto, el hombre fue un protector de Milan y Sasha, los dos hijos de Piqué y Shakira, un cuidador de su padre William Mebarak y un personaje muy importante al momento de destapar las andanzas del exdefensa del F.C Barcelona.