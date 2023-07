¿Irreconocible? Así se veía Carolina Soto antes de ser famosa

Carolina Soto es una de las modelos y presentadoras más reconocidas de la televisión colombiana, y gracias a su personalidad y carisma con el público ha logrado obtener el corazón de miles de seguidores, que día a día están pendientes ella. Su carrera profesional la ha llevado a ser una de las figuras públicas más reconocidas y admiradas, no solo en Colombia, sino en varias partes del mundo, donde destacan su talento y belleza, la cual le abrió las puertas desde muy joven.

La caleña inicio su carrera en la televisión colombiana en el canal Telepacífico, posteriormente dio el salto a Noticias RCN, donde adquirió una mayor experiencia y reconocimiento, tras más de ocho años presentando el informativo del canal RCN. Actualmente, hace parte del tradicional y reconocido programa matutino de Caracol Televisión, ‘Día a Día’ en donde se encuentra al lado de Carolina Cruz y Catalina Gómez, dos reconocidas presentadoras del país.

Presentadora de televisión. - Foto: Instagram: @caritosotooficial

Su éxito y reconocimiento la ha llevado a obtener dos nominaciones como mejor presentadora de farándula en los premios TVyNovelas, en el año 2014 y 2015, gracias a ello ha logrado también obtener millones de seguidores, los cuales han podido ser testigos de los cambios que ha tenido Carolina al pasar de los años. Recientemente, la presentadora por medio de las historias en su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de tres millones de seguidores, compartió algunas imágenes de su juventud, lo que dejó a más de un fanático sorprendido, por el cambio que ha tenido la ahora madre de dos hijos.

“Juventud, divino tesoro. Miráme cuando era niña empezando en el modelaje, tenía la cara rellenita de colágeno. Los tiempos pasan, queridos”, narró Carolina mientras enseñaba distintas fotografías de sus inicios en el modelaje.

Carolina Soto compartió instantáneas de su juventud en sus historias de Instagram. - Foto: @caritosotooficial

Y continúo afirmando: “Mírala, la Soto empezando en el modelaje. Estaba buscando unos papeles y me encontré con estas fotos que tengo guardadas (…) y me encontré con un álbum mucho más viejo”.

La reacción por parte de sus seguidores no se hizo esperar y llovieron elogios para la presentadora de 38 años, así mismo, recalcaron que cada persona es libre de decidir su estilo e imagen que considere para sentirse bien consigo misma y segura.

Gracias a su talento al frente de las cámaras, su carisma y dedicación, Carolina Soto ha logrado construir una exitosa carrera y, aunque su apariencia física vaya cambiando al pasar de los años, su sonrisa y cercanía con el público son las cualidades que más resaltan sus seguidores.

Carolina Soto, al borde de un ataque de nervios por cuenta de su hijo Valentino

Esta vez fue su hijo mayor, quien a sus seis años ya está mudando de dientes y esto tiene de los nervios a la caleña, pues aunque reconoce que es algo natural y como madre debe verla para que esta transición sea de la mejor manera, no puede dejar de lado la impresión que le da ver los dientes flojos de su retoño, quien no tiene ningún inconveniente de moverlos con su lengua o con la comida que está ingiriendo.

En varios videos que publicó la presentadora en su cuenta oficial de Instagram, se ve cómo Valentino muestra orgulloso “sus paletas”, refiriéndose a los dientes frontales de leche que están a punto de caerse. “Tiene esos dos dientes que se le caen, uno para delante, otro para atrás”, se le escucha decir a Soto mientras muestra a Valentino sonriendo sin ningún tipo de angustia o temor.

Luego, en otra de las historias, se ve cuando Valentino está disfrutando de una dona en compañía de los dos hijos de la también presentadora Carolina Cruz, Matías y Salvador. Mientras los chicos comen su golosina con mucha alegría, la caleña no deja de pensar en los dientes flojos de su hijo, pues sabe que en cualquier momento estos terminarán fuera de la boca del pequeño.

“Ay, no, Valentino, qué es esto, no puedo más con esto, qué es esto tan impresionante, no puedo… Tumbáselo”, atina a decir Solo invitando a que Matías haga lo que ella no logra realizar, sacarle finalmente lo dos dientes a Valentino, asunto que el hijo mayor de Carolina cruz tampoco quiso hacer, dándole un no rotundo a la caleña, quien sigue sufriendo con los dientes flojos de su hijo.

Ahora, hay algo que Carolina sí puede manejar, es el estilo de vida que lleva con su familia, especialmente con su esposo Germán González, con quien se pega algunas escapadas a diferentes ciudades, algunas con sus dos hijos, y otras especialmente para reavivar la llama de su matrimonio, algo muy importante para los dos.